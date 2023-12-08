search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 09:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2023 17:41

Αγία Παρασκευή: Κόλαση φωτιάς σε διαμέρισμα – Βίντεο ντοκουμέντο

08.12.2023 17:41
pyrosvestiko
Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επί τόπου να καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες κατάσβεσης, μέχρι αργά το απόγευμα που κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Σε βίντεο- ντοκουμέντο φαίνονται οι φλόγες να έχουν κατακλύσει το διαμέρισμα και η μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστών να περιορίσουν τις φλόγες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικία επί της οδού Μιαούλη, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ δεν υπήραξν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Διαβάστε επίσης:

«Πόλεμος» για τα επεισόδια στου Ρέντη και έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου – Σε καταστολή ο αστυνομικός, για χούντα και τακτικές των ναζί μιλά ο Ολυμπιακός

Επεισόδια στου Ρέντη: 35 από τους 424 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι – Νέες προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ

Κίνηση στους δρόμους: «Στα κόκκινα» Κηφισός και Κηφισίας – 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pedro_pascal
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Behemoth!»: Ο πολυάσχολος Πέδρο Πασκάλ σε τελικές συζητήσεις για μία ακόμη φιλόδοξη παραγωγή

indonisia_seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 29 τραυματίες από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

PROSWPIKOS_ARITHMOS
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

putin trump zelenski 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Τριμερή με Πούτιν-Ζελένσκι ακόμα και μέχρι την επόμενη Παρασκευή θέλει ο Τραμπ – Οι όροι της Ρωσίας και το Πεκίνο

serbia_main
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με βίαια επεισόδια για 5η διαδοχική νύχτα – Πυρπόλησαν γραφεία του κόμματος Βούτσιτς (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 09:26
pedro_pascal
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Behemoth!»: Ο πολυάσχολος Πέδρο Πασκάλ σε τελικές συζητήσεις για μία ακόμη φιλόδοξη παραγωγή

indonisia_seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 29 τραυματίες από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

PROSWPIKOS_ARITHMOS
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

1 / 3