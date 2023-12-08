Αγία Παρασκευή: Κόλαση φωτιάς σε διαμέρισμα – Βίντεο ντοκουμέντο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επί τόπου να καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες κατάσβεσης, μέχρι αργά το απόγευμα που κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Σε βίντεο- ντοκουμέντο φαίνονται οι φλόγες να έχουν κατακλύσει το διαμέρισμα και η μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστών να περιορίσουν τις φλόγες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικία επί της οδού Μιαούλη, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ δεν υπήραξν αναφορές για εγκλωβισμένους.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Μιαούλη στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και μεταβαίνει ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. December 8, 2023

