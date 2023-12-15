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Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Επίλογος» με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, ο αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος σχολίασε την έξαρση οπαδικής βίας αλλά και τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μετά την βαρύ τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στου Ρέντη αλλά και τα «στημένα» ματς, που όπως λέει είναι «κομμάτι το οποίο έχει σχέση με το υφυπουργείο Αθλητισμού».

«Το θέμα είναι το κατά πόσον είναι υπάρχει θέληση να εφαρμοστούν και κατά δεύτερον το πόσο είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, από την άποψη καθαρά της προετοιμασίας» είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι απίθανο να πήρε μια φωτοβολίδα κάποιος και να είναι φίλος του βόλεϊ» τόνισε ενώ εκτίμησε ότι αυτό πoυ συνέβη στου Ρέντη «είναι συνέχεια εκ των προηγουμένων, από τη σύγκρουση με την αστυνομία, η οποία έγινε στο Βόλο». Το ζήτημα είναι «κατά πόσον αυτές οι οργανώσεις λειτουργούν και εκτός γηπέδων, είτε παρέχοντας προστασία είτε με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Είναι απίθανο να βρίσκονται μια φορά τη βδομάδα και να μην ξαναβρίσκονται και να λένε “παιδιά, στο επόμενο ματς θα ξαναβρεθούμε”».

Το φαινόμενο αυτό θα αντιμετωπιστεί με «την καταδίκη αυτών οι οποίοι έχουν κάνει αξιόποινες πράξεις. (…) Η ταχύτητα της δικαιοσύνης είναι το σημαντικότερο. Το δεύτερο πράγμα είναι η συνέπεια στην επιβολή της ποινής».

Σχετικά με την χρήση καμερών μέσα στα γήπεδα, ο κ. Πανούτσος ανέφερε: «Για την ώρα αμφιβάλλω αν υπάρχει η μελέτη για το πώς θα λειτουργούν οι κάμερες. Κάμερες έχουμε από το 1996. Κάθε φορά έβρισαν λόγο οι ομάδες για να μην λειτουργούν».

Για την απαγόρευση της μετακίνησης των οπαδών, υποστήριξε ότι σαν μέτρο «έχει αποδόσει».

«Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να υπάρχουν σύνδεσμοι οργανωμένων καθόλου, ούτε ένας. Λένε ότι θα μπορούμε να τους ελέγχουμε καλύτερα. Αμφιβάλλω», τόνισε στην συνέχεια ενώ συμπλήρωσε: «Όχι σε μπλοκ εισιτηρίων. Μόνο ατομικά να κλείνουν τα εισιτήρια».

«Πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο στο οποίο καταλήγουν οι εικόνες από τα ματς, όπως είναι το VAR. (…) θα πρέπει να υπάρχει μία μονάδα η οποία θα είναι κινητή και η οποία θα μπορεί να επεμβαίνει. (…) Και το τρίτο θα είναι οποιοσδήποτε έχει κάνει κάτι μέσα στο γήπεδο, να ξέρει ότι αυτό θα τον κυνηγάει εσαεί, μέχρι να πληρώσει το τίμημα αυτού που έκανε».

Πηγή: ΕΡΤ

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