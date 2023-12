Ραγδαίες και τεκτονικές αναμένεται να είναι οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μετά τη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έγινε γνωστή σήμερα (21/12).

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι η UEFA δεν μπορεί να διατηρεί μονοπώλιο σε ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, άρα η ευρωπαϊκή Super League μπορεί να δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι κανονισμοί των UEFA/FIFA είναι αντίθετοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευτική και αναφέρει πως το υπάρχον πλαίσιο δεν εξασφαλίζει πως οι δύο ομοσπονδίες είναι διαφανείς, αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις.

