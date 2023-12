«Η Αξία της Ζωής»: Νέα παράσταση σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας επιστρέφει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με το έργο «Η Αξία της Ζωής» της βραβευμένης με Emmy, Jane Anderson, σε μετάφραση της Ναταλύ Δούκα.

Ο πόνος στη ζωή είναι αναπόφευκτος, το να υποφέρεις όμως από αυτόν είναι προαιρετικό.

Δύο ξαδέρφες με τους συζύγους τους συναντιούνται μετά από καιρό και με τις δύο να έχουν υποστεί μια τρομερή απώλεια.

Ένα έργο γεμάτο συμπόνια, ειλικρίνεια και χιούμορ που εξερευνά σε βάθος την αξία της ζωής και το δικαίωμα του καθενός να αποφασίζει ελεύθερα τη μοίρα του.

Ηθοποιοί

Τζάνετ – Αθήνα Τσιλύρα

Ντίνα – Μαρίνα Ψάλτη

Νιλ – Βασίλης Ρίσβας

Μπιλ – Δημήτρης Μαυρόπουλος

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Μετάφραση – Απόδοση: Ναταλύ Δούκα

Σκηνικά: Ηλένια Δουλαδίρη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σωτήρης Τσαφούλιας – ´Ελενα Πετροπούλου

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Κοστούμια: Άγις Παναγιώτου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Καρολίνα Ζαπατίνα

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιάννης Διασσάκης

Οργάνωση Παραγωγής – Θωμάς Χαρέλας

Παραγωγή: Black Spine

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

τηλ. 2103418550 – [email protected]

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

– TICKET SERVICES

– εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

– τηλεφωνικά: 2107234567

– online: ticketservices.gr

– ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

τηλ. 2103418550 – [email protected]

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πρεμιέρα Τετάρτη 24 Ιανουαρίου

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη & Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:30 & 21:00

Κυριακή: 20:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κέντρο: 25€ (20€ μειωμένο*)

Πλαϊνά: 20€ (15€ μειωμένο*)



* Τα μειωμένα εισιτήρια Μαθητικό /Φοιτητικό / Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ) & Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων/ Κάτοχοι Κάρτας Ανέργων (ΟΑΕΔ)/ ΑμΕΑ/ άνω των 65/ ομάδες άνω των 10 ατόμων.

