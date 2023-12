Βραζιλία: Έντυσαν το άγαλμα του Χριστού με τη φανέλα του Πελέ

Με τη «θρυλική» φανέλα με τον αριθμό 10 του Πελέ φωταγωγήθηκε το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας

Με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, οι Βραζιλιάνοι απέτισαν φόρο τιμής στον Πελέ με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του.

Rio de Janeiro's Christ the Redeemer statue donned Pele's bright-yellow Brazil jersey on Friday night to honour the first anniversary of the football legend's death.https://t.co/Qj0JSH8zUh pic.twitter.com/VC0Rtilrw8