Πρωτοχρονιά 2024: Υπερθέαμα πυροτεχνημάτων στη Ν. Ζηλανδία – Φαντασμαγορικό show στην Αυστραλία (Videos)

Άλλαξε ήδη το έτος σε χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού, με την υποδοχή του 2024 να γίνεται με φαντασμαγορικό τρόπο.

New Zealand welcomes 2024 with fireworks

Στη Νέα Ζηλανδία, ο ουρανός έγινε από νύχτα μέρα, με ένα εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων από τον ύψους 328 μέτρων Sky Tower του Όκλαντ.

Η εορταστική επίδειξη διήρκεσε πέντε λεπτά και χρησιμοποιήθηκαν 500 κιλά πυροτεχνήματα.

New Zealand welcomes in 2024 with New Year fireworks over Auckland

Η Νέα Ζηλανδία ήταν η δεύτερη κατά σειρά χώρα που υποδέχτηκε το 2024 με τη Δημοκρατία του Κιριμπάτι, νησιωτική χώρα στην περιοχή της Μικρονησίας του κεντρικού Ειρηνικού Ωκεανού, να γιόρτασε πρώτη την έλευση του νέου χρόνου στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας.

Μετά τη Νέα Ζηλανδία, πήρε τη σκυτάλη η Αυστραλία με ένα εξίσου εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων στο λιμάνι του Σίδνεϊ και υποδέχτηκε το 2024.

Australia welcomes in the New Year with fireworks display in Sydney



