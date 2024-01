Όσκαρ: Τι στοιχήματα «ρίχνουν» για τις υποψηφιότητες οι κριτικοί των New York Times

Η νέα χρονιά σηματοδοτεί για τους κινηματογραφόφιλους την έναρξη στοιχημάτων για τις υποψηφιότητες των Oscars. Οι προβλέψεις για το ποιοι θα κονταροχτυπηθούν φέτος για το χρυσό αγαλματίδιο δίνουν και παίρνουν με πολλούς να στοιχηματίζουν σε «ασφαλή» άλογα όπως είναι ο Σκορσέζε με την ταινία «Killers of the Moon» ή το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ποιος όμως θα μπορούσε να κάνει καλύτερες προβλέψεις από τους κριτικούς των New York Times. Αν και όπως αναφέρεται στο άρθρο – αφιέρωμα σε αρκετές κατηγορίες διαφώνησαν, στις βασικές οι απόψεις τους συγκλίνουν. Ακολουθεί η λίστα με τις ταινίες που οι κριτικοί πιστεύουν πως πρέπει να είναι στις υποψήφιες για το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο.

Καλύτερη φωτογραφία

Killers of the Flower Moon

May December

Oppenheimer

Καλύτερη σκηνοθεσία

Κρίστοφερ Νόλαν «Oppenheimer»

Όσκαρ 1ου ανδρικού ρόλου

Colman Domingo στο «Rustin»

Όσκαρ 1ου γυναικείου ρόλου

Lily Gladstone in «Killers of the Flower Moon»

Sandra Hüller in «Anatomy of a Fall »

Όσκαρ 2ου ανδρικού ρόλου

Charles Melton στο «May December»

Όσκαρ 2ου γυναικείου ρόλου

Danielle Brooks στο «The Color Purple»

Da’Vine Joy Randolph στο «The Holdovers»

Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου

Anatomy of a Fall

Asteroid City

May December

Όσκαρ καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

