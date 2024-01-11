Χειμερινές εκπτώσεις σε COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟ

Ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις στην COSMOTE και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, σε μια μεγάλη ποικιλία από προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας. Έως και τις 29 Φεβρουαρίου, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές το αγαπημένο τους smartphone, tablet, laptop, smartwatch, gadget, αξεσουάρ, την smart TV που επιθυμούν ή έξυπνες λύσεις για το σπίτι, ακόμα φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας[1] ή έως 36 δόσεις χωρίς κάρτα.

Ενδεικτικά, στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και online στο www.cosmote.gr και στο www.germanos.gr, οι καταναλωτές θα βρουν:

τα 5G iPhone 15|15 Plus, με νέα κάμερα και νέα σχεδίαση, για πρώτη φορά και με έκπτωση έως 70€, από 919€[2] ή από 19,15€/μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις

5G Smartphones SAMSUNG Galaxy A Series, με εκπληκτικά χαρακτηριστικά και δυνατές επιδόσεις, με έκπτωση έως 50€. Ειδικότερα, SAMSUNG Galaxy A14 5G από 219,90€, Galaxy A34 5G από 369,90€, Galaxy A54 5G από 449,90€.

το αποκλειστικό 4G tablet LENOVO Tab M10 Plus 3rd 4/64GB, με μεγάλη οθόνη 2Κ 10.6”, μπαταρία χωρητικότητας 7700mAh μεγάλης αυτονομίας, ιδανικό για παιδιά με Google Kids Space και εφαρμογή Family Link για προηγμένο γονικό έλεγχο, διατίθεται μαζί με γραφίδα (Pen) και θήκη Folio, στα 279,90€[3]

το laptop Acer Aspire 5 A515 15.6, με οθόνη IPS Full HD 15.6’’, επεξεργαστή Intel Core i5-1335U και μνήμη RAM 16GB, από 699€ στα 599€

τα Bluetooth Headphones SONY WH-CH520, με μεγάλη αυτονομία μπαταρίας έως 50 ώρες και δυνατότητα ταυτόχρονης ασύρματης σύνδεσης με 2 συσκευές, στα 49,90€

το νέο, έξυπνο ηχείο ΜΑRSHALL Uxbridge, με υποστήριξη φωνητικών εντολών μέσω Google Assistant, ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi και Bluetooth, στα 189€

την Samsung 4K Smart TV 43” 43CU7172, με ισχυρό επεξεργαστή Crystal Processor 4K και υποστήριξη HDR, από 389€ στα 369€

τα Huawei Watch GT 4 με amoled οθόνη και περισσότερες από 100 λειτουργίες προπόνησης από 229€.

με amoled οθόνη και περισσότερες από 100 λειτουργίες προπόνησης από 229€. την εξωτερική κάμερα TP-LINK Tapo C310 Wi-Fi , με εικόνα υψηλής ευκρίνειας Ultra HD, ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi, ανίχνευση κίνησης και λειτουργία Night Vision, από 54,89€ στα 39,90€

, με εικόνα υψηλής ευκρίνειας Ultra HD, ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi, ανίχνευση κίνησης και λειτουργία Night Vision, από 54,89€ στα 39,90€ την έξυπνη θερμάστρα XIAOMI Mi Smart Space Heater S, με 6 επίπεδα λειτουργίας, κομψό σχεδιασμό, εύκολη μεταφορά και ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi, από 149,90€ στα 129,90€.

[1] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων 900€ και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές 500€ και άνω, οι 24 για αγορές 300€ και άνω & οι 12 για αγορές 60€ και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.

[2] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Όλες οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[3]Ισχύει έως 4/2/2024.