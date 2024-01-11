Χειμερινές εκπτώσεις σε COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις στην COSMOTE και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, σε μια μεγάλη ποικιλία από προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας. Έως και τις 29 Φεβρουαρίου, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές το αγαπημένο τους smartphone, tablet, laptop, smartwatch, gadget, αξεσουάρ, την smart TV που επιθυμούν ή έξυπνες λύσεις για το σπίτι, ακόμα φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας[1] ή έως 36 δόσεις χωρίς κάρτα.
Ενδεικτικά, στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και online στο www.cosmote.gr και στο www.germanos.gr, οι καταναλωτές θα βρουν:
[1] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων 900€ και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές 500€ και άνω, οι 24 για αγορές 300€ και άνω & οι 12 για αγορές 60€ και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.
[2] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Όλες οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
[3]Ισχύει έως 4/2/2024.
