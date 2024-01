75η τελετή απονομής των βραβείων Emmy αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Η 75η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, ενός από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς θεσμούς παγκοσμίως που αναγνωρίζει τα επιτεύγματα στον χώρο της «μικρής οθόνης», έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Η λαμπερή βραδιά θα μεταδοθεί με πρωτότυπο ήχο, τα ξημερώματα της Τρίτης 16/1 (03.00) από τοCOSMOTE CINEMA 1HD. Το βράδυ της Τρίτης (16/1) στις 21.00, θα ακολουθήσει στο ίδιο κανάλι, η μετάδοση της τελετής με ελληνικούς υπότιτλους.

Οι φετινές υποψηφιότητες περιλαμβάνουν 4 σειρές που είναι διαθέσιμες on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή στην COSMOTE TV και διεκδικούν συνολικά 7 βραβεία. Μεταξύ αυτών, το επικό δράμα επιβίωσης «Yellowjackets», που είναι υποψήφιο για τα βραβεία καλύτερης δραματικής σειράς και α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά για την ερμηνεία της Μέλανι Λίνσκι. Σε ρυθμούς Emmy κινείται και το «Poker Face», με τη Νατάσα Λιόν να διεκδικεί βραβείο καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά. Επίσης, οι ταλαντούχοι Μάικλ Σάνον και Τζέσικα Τσάστεϊν είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες α’ αντρικού και α’ γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία αντίστοιχα, για της ερμηνείες τους στο «George & Tammy». Στην τελετή απονομής θα βρίσκεται για ακόμα μία χρονιά το ανατρεπτικό talk show των 26 Emmy «Last Week Tonight With John Oliver», καθώς απέσπασε 2 υποψηφιότητες.

H COSMOTE TV θα είναι αποκλειστικός προορισμός για τα βραβεία Emmy έως το 2026.