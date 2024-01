Βίντεο: Θαρραλέα γάτα σώζει σκύλο από κογιότ!

Σε μια εξαιρετική επίδειξη θάρρους, η Binx, μια πανέμορφη μαύρη γάτα, έσωσε την τετράποδη σκυλίτσα-φίλη της Oakley, από την επίθεση κογιότ.

Η Binx έγινε «διάσημη» μέσω του βίντεο της οικογένειάς της, που κατέγραψε την επίθεση των κογιότ και την «αντεπίθεσή» της.

Το σκηνικό έγινε στην αυλή της οικογένειας των δύο μικρών ζώων, στην Οκλαχόμα, όταν η Oakley βγήκε για μια μικρή βόλτα.

Ξαφνικά της όρμηξαν κογιότ και η μικρή σκυλίτσα βρέθηκε σε πραγματικό κίνδυνο για τη ζωή της.

Εκείνη τη στιγμή όμως, «παρενέβη» η Binx, αναγκάζοντας τα κογιότ να φύγουν και σώζοντας την Oakley, η οποία ξέφυγε και έτρεξε στο σπίτι, πληγωμένη και δαγκωμένη από τα κογιότ.

