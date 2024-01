Σε τέσσερα ανώτατα μέλη του Κογκρέσου έστειλε επιστολή ο προέδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχετικά με την έγκριση του Κογκρέσου για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16 και την αγορά νέων αεροσκαφών. Πρόκειται περισσότερο για μια επιστολή προτροπής καθώς δεν είναι επίσημη. Τι διαβεβαιώσεις ζητούν από την Τουρκία οι οποίες φαίνεται να καθυστερούν την διαδικασία.

Πρόκειται για κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και αυτής της Βουλής, οι οποίες επιβλέπουν τις πωλήσεις όπλων σε τρίτες χώρες.

Οι New York Times αναφέρουν ότι με την επιστολή του ο Μπάιντεν καλεί τα μέλη του Κογκρέσου να εγκρίνουν γρήγορα την πώληση. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τέσσερις δεν έχουν δώσει ακόμη την έγκρισή τους ενώ μπορεί να ζητήσουν (ένας ή και περισσότεροι) από τη διακυβέρνηση Μπάιντεν να δώσει διαβεβαιώσεις για τις ενέργειες της Τουρκίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής πριν συμφωνήσουν στην πώληση των αεροσκαφών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε στις δύο επιτροπές του Κογκρέσου άτυπη ειδοποίηση για την πώληση εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Κογκρέσου έχουν επανειλημμένα απευθύνει στο υπουργείο ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη, καθώς και για ορισμένες από τις κινήσεις εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας που φαίνεται να αντιβαίνουν στα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Οι διαβεβαιώσεις που ζητούν οι αξιωματούχοι του Κογκρέσου – Ποιες αφορούν την Ελλάδα

Ένα ζήτημα είναι το γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές σε Κούρδους πολιτοφύλακες στη βορειοανατολική Συρία που έχουν συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. Οι αξιωματούχοι του Κογκρέσου θέλουν επίσης να υπάρξουν διαβεβαιώσεις από την Τουρκία για το πότε θα προχωρήσει η επίσημη επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας από τον Ερντογάν.

Ζητούν ακόμη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ – και αυτό αφορά την Ελλάδα- να τους παράσχει έγγραφο, που φέρεται να έχει στείλει η Τουρκία στο υπουργείο, το οποίο λέει ότι ο τουρκικός στρατός σκοπεύει να αποκλιμακώσει τυχόν εντάσεις με τον ελληνικό στρατό στο Αιγαίο Πέλαγος.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο Μπάιντεν μπορεί να μην λάβει έγκριση και από τους τέσσερις αξιωματούχους όσο γρήγορα θα ήθελε, παρά την επιστολή που έστειλε την Τετάρτη.

Οι αξιωματούχοι στο Κογκρέσο, καταλήγουν οι New York Times, αναμένουν πάντως ότι, μόλις οι τέσσερις αξιωματούχοι δώσουν τη συγκατάθεσή τους, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα κινηθεί γρήγορα για να ενημερώσει επισήμως το Κογκρέσο για την πώληση οπότε η διαδικασία θα ολοκληρωθεί.

Αν και δεν πρόκειται για επίσημη επιστολή για να κινηθεί η διαδικασία, είναι ενδεικτική της πρόθεσης του Λευκού Οίκου να προχωρήσει η διαδικασία για την πώληση και αναβάθμιση, ύψους 20 δισ. δολαρίων.

Η επιστολή ήλθε μία ημέρα μετά το πράσινο φως από την τουρκική Εθνοσυνέλευση για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε συνδέσει την ένταξη της Σουηδίας με τα F-16.

Επιστολή οργανώσεων στο Κογκρέσο για την πώληση των F-16 στην Τουρκία

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιστολή στα ηγετικά στελέχη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έστειλε και μια ομάδα οργανώσεων, η οποία είναι γνωστή ως «ο συνασπισμός για τα μαχητικά», ζητώντας από τους συγκεκριμένους νομοθέτες να εξετάσουν ενδελεχώς τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη πιθανή πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία.

Οι συγκεκριμένες οργανώσεις κάνουν λόγο για έναν εκβιασμό που πραγματοποίησε η Τουρκία με αφορμή την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και προτρέπουν τους νομοθέτες να ζητήσουν μηχανισμούς που θα καθιστούν υπεύθυνη την Άγκυρα εάν συνεχίσει να αγνοεί τη νομοθεσία, τα συμφέροντα και τις συμμαχίες των ΗΠΑ.

Οι πρόεδροι και οι επικεφαλής της μειοψηφίας των συγκεκριμένων επιτροπών (γερουσιαστές Μπεν Κάρντιν και Τζιμ Ρις, και βουλευτές Μαικ Μακολ και Γκρέγκορι Μικς) είναι οι νομοθέτες που ουσιαστικά κρατούν τα κλειδιά για τα αμερικανικά μαχητικά, καθώς όταν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα στείλει την επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο θα έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν ή να διατυπώσουν ενστάσεις μέσα σε ένα διάστημα 15 ημερών.

Την επιστολή υπογράφουν οι εξής οργανώσεις: Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), American Friends of Kurdistan, Armenian National Committee of America, Hindu American Foundation, In Defense of Christians, Middle East Forum.

Διαβάστε επίσης:

Η πρώτη φωτογραφία από την ιαπωνική αποστολή στο φεγγάρι και η «απροσδόκητη» ανωμαλία στην προσελήνωση

ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για την πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο – Βασανιστήριο, λέει ο ΟΗΕ

Νέα σφαγή στη Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 20 ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά για να πάρουν τρόφιμα