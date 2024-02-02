Σφοδρή κριτική από 800 αξιωματούχους για τη «συνενοχή» της Δύσης σε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα

Περισσότεροι από 800 αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη υπογράφουν ανοιχτή επιστολή κριτικάροντας με σκληρό τρόπο την δυτική πολιτική έναντι του Ισραήλ και της Γάζας, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις τους για πιθανή συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχει «εύλογος κίνδυνος οι πολιτικές των κυβερνήσεών μας να συμβάλλουν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, εγκλήματα πολέμου, ακόμη και εθνοκάθαρση ή γενοκτονία».

Κατηγορούν τις κυβερνήσεις τους ότι απέτυχαν να τηρήσουν για το Ισραήλ τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζουν σε άλλες χώρες και ότι αποδυναμώνουν τη δική τους «ηθική θέση» στον κόσμο.

Ανάμεσά τους είναι περίπου 80 Αμερικανοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες, είπε μια πηγή στο CNN.

Σε μια άνευ προηγουμένου επίδειξη συντονισμένης διαφωνίας από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς πριν από σχεδόν τέσσερις μήνες, οι υπογράφοντες καλούν τις κυβερνήσεις τους να «χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο» για να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός και να σταματήσουν να λένε ότι υπάρχει μια «στρατηγική και αμυντική λογική πίσω από ισραηλινή επιχείρηση».

Η επιστολή, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, έρχεται μια εβδομάδα αφότου το Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης (ICJ) έκρινε «εύλογο» τον ισχυρισμό της Νότιας Αφρικής ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα και διέταξε το Ισραήλ να «λάβει όλα τα μέτρα» για να περιορίσει τον θάνατο και καταστροφή που προκαλείται από τη στρατιωτική της εκστρατεία, να αποτρέψει και να τιμωρήσει την υποκίνηση για γενοκτονία και να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Η δήλωση «δείχνει το βάθος των ανησυχιών και της οργής και της φρίκης της οποίας όλοι είμαστε μάρτυρες», δήλωσε στο CNN την Παρασκευή ένας Αμερικανός αξιωματούχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, ο οποίος υπέγραψε την επιστολή.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο CNN ότι οι υπογράφοντες υποκινήθηκαν αφού πρώτα οι ανησυχίες τους αγνοήθηκαν από τις κυβερνήσεις τους.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η απόφαση του ICJ να εκδικάσει μια υπόθεση γενοκτονίας που κατατέθηκε κατά του Ισραήλ ήταν επικύρωση για τις ανησυχίες αυτές. Το Ισραήλ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα.

«Αυτό που ήταν πραγματικά σημαντικό για όσους από εμάς από την πλευρά των ΗΠΑ ήταν να συνδέσουμε τους ανθρώπους στην Ευρώπη που πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους ακολουθούν το παράδειγμα των ΗΠΑ και αισθάνονται περιορισμένοι από αυτό», είπε ο αξιωματούχος. «Έτσι θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό οι Αμερικανοί αξιωματούχοι να συνεχίσουν να ξεκαθαρίζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την κυβερνητική πολιτική σε αυτό το θέμα».

Η δήλωση, η οποία δεν αναφέρει τους υπογράφοντες, αναφέρει ότι «συντονίστηκε» από δημόσιους υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Κάτω Χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και επικυρώθηκε από δημόσιους υπαλλήλους στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά το γεγονός ότι η επιστολή δεν αναφέρει τους συντάκτες της, ο αμερικανός αξιωματούχος είπε στο CNN ότι πολλοί συνάδελφοι του φοβούνται ότι θα χάσουν τις δουλειές τους.

Στην επιστολή, οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι εξέφρασαν ανησυχίες στο εσωτερικό των κυβερνήσεων και των θεσμών τους, αλλά οι αυτές συχνά παρακάμπτονται «από πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους».

«Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για λογαριασμό των χωρών μας και των εαυτών μας για να μην είμαστε συνένοχοι σε μια από τις χειρότερες ανθρώπινες καταστροφές αυτού του αιώνα».

