Βίντεο – σοκ: Τούρκος ταξιτζής δολοφονεί Βρετανίδα και αυτοπυροβολείται – Είχε εμμονή μαζί της

Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε μία σοκαριστική δολοφονία γυναίκας σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης.

Ο Μουσταφά Γκιουλέρ, οδηγός ταξί από την Τουρκία πλησίασε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η Κέιτι Ερορμπάι, μία βρετανίδα νηπιαγωγός και τη δολοφόνησε ενώ στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή Ορχαντεπέ της Κωνσταντινούπολης.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, ήταν παντρεμένη με Τούρκο και επέστρεφε στο σπίτι της μετά τη δουλειά. Ο δράστης φέρεται να είχε εμμονή μαζί της και συχνά την περίμενε έξω από το νηπιαγωγείο όπου εργαζόταν.

British citizen Katie Erorbay, an English teacher, was shot to death with a pistol by a man who wanted to be forced out of her car in the Kartal district of Istanbul, Turkey. The man committed suicide by shooting himself in the head next to the car with the same pistol. pic.twitter.com/bQflajLGBc