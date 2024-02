Η EBU ανακοίνωσε τους παρουσιαστές του επερχόμενου διαγωνισμού. Η γνωστή σε όλους Petra Mede από κοινού με τη Malin Åkerman θα μας υποδεχθούν φέτος στο Μάλμε και θα αναλάβουν την παρουσίαση του αγαπημένου διαγωνισμού.

Η Petra Mede αναλαμβάνει χρέη παρουσιάστριας για τρίτη φορά μετά το 2013 και 2016 και δηλώνει πολύ ενθουσιασμένη για την επιστροφή της:

«Φαντάσου να έχεις την ευκαιρία να αναλάβεις ξανά την παρουσίασης της Eurovision! Είναι απίστευτη τιμή. Αφού πρώτα το διεκπεραίωσα μόνη μου και μετά μαζί με τον υπέροχο Måns Zelmerlöw στο πλευρό μου, τώρα ανυπομονώ πραγματικά να συνεργαστώ με τη Malin. Δεν γνωριζόμαστε από πριν, αλλά έχουμε βρεθεί μερικές φορές τώρα, και έχω ήδη ενθουσιαστεί εντελώς. Θα είναι χαρά να δουλέψω μαζί της!»

Από την άλλη, είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει το εν λόγω πρότζεκτ η Malin Åkerman και δηλώνει ότι:

«Δεν μπορώ πραγματικά να περιγράψω τα συναισθήματά μου για αυτό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και λίγο αγχωμένη, αλλά με θετικό τρόπο. Πάντα μου άρεσε η Eurovision και το να είμαι μέρος αυτού του φανταστικού σόου μαζί με την Petra είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Επιπλέον, η Petra είναι μια από τις πιο αστείες γυναίκες που έχω γνωρίσει».

Ποια είναι η Petra Mede

Η Petra Mede είναι μια από τις δημοφιλέστερες παρουσιάστριες και κωμικούς της Σουηδίας. Στο ενεργητικό της έχει την παρουσίαση του Melodifestivalen, QX-gala, Guldbaggegalan και, φυσικά, το δικό της Petra Mede Show, στο TV3.

Η Petra παρουσίασε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013, ενώ το 2016 επέστρεψε ως οικοδέσποινα δίπλα στον Måns Zelmerlöw, με τον οποίον και παρουσίασαν το αλησμόνητο “Love, Love, Peace, Peace“.

Ποια είναι η Malin Åkerman

Η Malin Åkerman γεννήθηκε στη Στοκχόλμη και μεγάλωσε στον Καναδά. Σήμερα ζει στο Λος Άντζελες με την οικογένειά της.

Έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές σειρές όπως το The Comeback και το Entourage και σε ταινίες όπως το The Heartbreak Kid και το Watchmen. Έχει συνεργαστεί, εκτός των άλλων, με τους Tom Cruise, Jennifer Aniston, Sandra Bullock και The Rock.

Στις σουηδικές αίθουσες εμφανίστηκε στο μιούζικαλ A Piece of My Heart, όπου κατάφερε να επιδείξει και τις ικανότητές της στο τραγούδι. Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία The Final Race.

Ο 68ος Διαγωνισμός Tραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο Μάλμε της Σουηδίας από τις 7 έως τις 11 Μαΐου, μετά τη δεύτερη νίκη της Loreen στο Λίβερπουλ.

