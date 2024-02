Μία επεισοδιακή διακοπή αγώνα έγινε στην αναμέτρηση αναμέτρηση Χάνσα Ρόστοκ – Αμβούργο στη Γερμανία.

Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά στο 10ο λεπτό της όταν «εισέβαλαν» στον αγωνιστικό χώρο δύο τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια που μετέφεραν καπνογόνα!

To βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο δείχνει τους άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου να παίρνουν στο… κυνήγι τα αυτοκινητάκια.

Remote controlled cars have stormed the pitch in The Bundesliga.2 fixture between Hansa Rostock and Hamburg today😂😂 pic.twitter.com/WaoCJ3fywP