Πασχάλης υπέρ Νταλάρα: «Σωστές οι δηλώσεις του, take it or leave it!» (Video)

Για τη μουσική, την κόρη του που διαπρέπει, για τη Eurovision, αλλά και για τον Γιώργο Νταλάρα μίλησε ο Πασχάλης στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα».

«Τα τραγούδια μου είναι διαχρονικά, αρέσουν και σε μικρούς και σε μεγάλους. Το τραγούδι “Ο τρόπος που έγραψα άλλαξε τα δεδομένα στην μοντέρνα μουσική, από αυτό γεννήθηκε η ελληνική ποπ», ανέφερε ο τραγουδιστής και είπε πως μικρός δούλεψε «ως πωλητής σε κατάστημα παπουτσιών, βαφέας αυτοκίνητων και στα 17 “έμπλεξε” με τα συγκροτήματα».

«Νιώθω ικανοποίηση που θα με εκπροσωπήσει η Μαρίνα Σάττι στη φετινή Εurovision»

Ο Πασχάλης αναφέρθηκε στη συνέχεια στη Eurovision: «Το Μάθημα Σολφέζ παραμένει μέχρι σήμερα στην κατηγορία των πρωτοτύπων τραγουδιών της Εurovision. Ως Έλληνας καλλιτέχνης νιώθω ικανοποίηση που θα με εκπροσωπήσει η Μαρίνα Σάττι στη φετινή Εurovision. Η Εurovision δεν είναι “πανηγυράκι” όπως κάποτε χαρακτηρίστηκε, είναι εάν πολύ μεγάλο μουσικό γεγονός παγκόσμια».

«Οι δηλώσεις του Γιώργου Νταλάρα κατ’ εμέ είναι σωστές. Ίσως κάποιες στιγμές, άνθρωποι που έχουν το βήμα θα πρέπει να λένε κάποια πράγματα που μπορεί να ενοχλούν. Ο Γιώργος Νταλάρας έχει απόψεις και τις λέει, take it or leave it» επισήμανε.

Για την κόρη του και τα εγγόνια του

Ο τραγουδιστής μίλησε με συγκίνηση και για την κόρη του.

«Η Ζηνοβία βρίσκεται εδώ και πάνω από δέκα χρόνια στη Γαλλία και εργάζεται ως μουσικοσυνθέτης. Η κόρη μου πρόσφατα μας έκανε πολύ περήφανους γιατί τραγούδια της επέλεξε η NASA. Το κομμάτι της κόρης μου, Wonders of the earth, επενδύει μουσικά το ντοκιμαντέρ για το διαστημικό τηλεσκόπιο Ηubble», είπε.

«Το The storm is coming ντύνει μουσικά ντοκιμαντέρ της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Αμερικής. Της εύχομαι και στο κόκκινο χαλί! Όταν τραγουδούσαμε τους Καταπληκτικούς ήταν μαθήτρια στο Λύκειο και είχε γίνει και “εθνικός ύμνος” των μπαμπάδων!», ανέφερε.

Καταλήγοντας είπε ότι θέλει τα εγγόνια του να τον φωνάζουν «παππού». «Τα δυο εγγόνια που έχω είναι από τον γιο μου, η Αλίκη που είναι 10 χρόνων και ο Άγγελος 5. Δεν είμαι παππούς των πολλών χατιριών, σε ό, τι πρέπει λέω “ναι”, σε ό,τι δεν πρέπει λέω “όχι”».

Διαβάστε επίσης:

Παντελής Παντελίδης: Η ανάρτηση της μητέρας του 8 χρόνια από τον θάνατο του – «Φωτεινό μου πλάσμα»

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Το να κάνεις παιδί δεν είναι για όλους και δεν είναι θέμα απλής επιθυμίας» (Video)

«Ξαναχτύπησε» η Αφροδίτη Μάνου: Μετά τον Καπουτζίδη, τα έβαλε και με τον Γρηγόρη Βαλλιανάτο