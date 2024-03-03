Με αιχμές κατά του Κασσελάκη η πρώτη πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς

Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς με την έγκριση της πολιτικής απόφασης και την συγκρότηση του κεντρικού πολιτικοί οργάνου.

Οι ομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν ως το μεσημέρι. Σήμερα αναμένονται οι ομιλίες του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, του Νάσου Ηλιοπούλου και του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ενώ χθες τοποθετήθηκαν η Έφη Αχτσιογλου, ο Δημήτρη Τζανακοπουλος, η Πέτη Πέρκα, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Νίκος Φίλης, κ.ά.

Με σύνθημα «η πολιτική επιστρέφει», η Συνδιάσκεψη ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής με την κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του να βρίσκεται στο επίκεντρο των ομιλιών των στελεχών του κόμματος.

Πυρά Σκουρλέτη σε Κασσελάκη

Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του ο Πάνος Σκουρλέτης εξαπέλυσε πυρά κατά του Στέφανου Κασσελάκη λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «τους τελευταίους μήνες μεταλλάχθηκε οβιδιακά, ωστόσο το σπέρμα προϋπήρχε δεν προέκυψε με τον Στέφανο Κασσελάκη. Ήταν συνειδητή επιλογή η ρευστοποίηση της συλλογικής λειτουργίας των οργάνων».

»Εμείς υπερασπιζόμαστε αυτή την αριστερά, αλλά κοιτάζουμε προς τα μπρος γιατί υπάρχει ανάγκη απέναντι στην απογοήτευση και την αποστράτευση. Η αριστερά του 21ου αιώνα δεν είναι μόνο ένα εικόνισμα, είναι ένα σχέδιο βαθιών μετασχηματισμών που έχουν το στοιχείο της σύγκρουσης. Να ξαναανακαλύψουμε την συμπόρευσή μας με τα κινήματα που στο παρελθόν μας οδήγησε ακόμη και στην κυβέρνηση. Η δική μας αριστερά πρέπει να έχει συμμαχίες οι οποίες όμως πρέπει να βασίζονται σε προγραμματικές συμπτώσεις. Εμάς δεν μας αφορά η ανασύνθεση της κεντροαριστεράς».

Αχτσιόγλου: «Η μάχη θα δοθεί αν συγκροτηθεί το αντίπαλο μπλοκ δυνάμεων»

Η Έφη Αχτσιόγλου στην ομιλία της ανέλυσε τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και ανέφερε ότι αυτή «ξαναγράφει την ιστορία των δύο τελευταίων δεκαετιών» και πως «υπάρχει μία πρωτοφανής αναδιανομή πλούτου προς τα ανώτερα κλιμάκια της κοινωνίας, μέσω της στρατηγικής αντίστροφης αναδιανομής που επιχειρεί η κυβέρνηση». Σημείωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επενδύσει σε μια «κοινωνία χαμηλών προσδοκιών» όπου δημιουργείται «ένας νέος ανθρωπότυπος που δεν έχει προσδοκίες» και «το τι θα αντιλαμβάνεται ως δικαίωμα στο μέλλον ορίζεται σήμερα από τη Δεξιά».

Επισήμανε πως «η μάχη θα δοθεί εάν συγκροτηθεί το αντίπαλο μπλοκ δυνάμεων και μπορέσει να διεκδικήσει» και πως η Νέα Αριστερά επιδιώκει να παίξει αυτό τον ρόλο της συγκρότησης, «με καθαρές θέσεις… Συναινέσεις εδώ δεν χωράνε». Σύμφωνα με την ίδια αυτή την μάχη δεν μπορούν να τη δώσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ διότι δεν θέλουν κι επιπλέον «βρίσκονται σε λογική συναίνεσης» και «δεν παράγουν πολιτική».

«Θέλουμε να είμαστε το όχημα» αυτών των κοινωνικών δυνάμεων που «θα μας χρησιμοποιήσουν, θα μας εκμεταλλευτούν, θα μας διαμορφώσουν» για να «γίνουν εκείνοι πρωταγωνιστές του μέλλοντός τους», κατέληξε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Φίλης: «Σχέδιο εκτέλεσης της Αριστεράς όσα συμβαίνουν σήμερα»

Δριμεία επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε και ο Νίκος Φίλης, λέγοντας ότι «αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον χώρο της Αριστεράς είναι ένα σχέδιο εκτέλεσης της Αριστεράς» εξηγώντας: «Ένα σχέδιο να τελειώσει μέσα από την γελοιοποίηση της. Σε αυτό αντιστεκόμαστε».

Και πρόσθεσε: «Η ζημιά που κάνει ο Κασσελάκης είναι μεγάλη: μετατοπίζει ένα σημαντικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ σε λαϊκίστικο κεντρώο χώρο ως μπαλαντέρ εξουσίας ανάμεσα σε μπλοκ εξουσίας του Μητσοτάκη ή του Ανδρουλάκη και ως μοχλός πίεσης. Γι’ αυτό έχει την υποστήριξη ισχυρών οικονομικών παραγόντων και ως μοχλός πίεσης απέναντι και στους δύο. Η επικοινωνιακή στήριξή του από χθες είναι τεράστια για να σβήσει η εικόνα καταισχύνης στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική αριστερά δεν εκφράζει την κοινωνική αριστερά. Εμείς πρέπει να πείσουμε ότι δεν είμαστε παραλλαγή επικοινωνιακού χαρακτήρα. Πρέπει να εκφράσουμε την κοινωνική διαθεσιμότητα και να γίνουμε ένα κόμμα, όχι κυβερνητικό πάση θυσία, αλλά ένα κόμμα διακυβέρνησης και αγώνα».

