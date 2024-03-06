To πρόγραμμα του Half Note Jazz Club 12- 17 Μαρτίου

ΦΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ – TRAVELLIN ALL ALONE with my friends…

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ Half Note Jazz Club – 21:30

Με αφορμή τέσσερις σπουδαίες γυναικείες φωνές που άνθισαν σε διαφορετικά σημεία του χάρτη, κυρίως το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, την Billie Holiday, την Μαρίκα Παπαγκίκα, την Edith Piaff και την Ellis Regina με κοινό όνειρο, να τραγουδήσουν στη Νέα Υόρκη, η Φένια Παπαδόδημα δημιουργεί το Travellin All Alone project και έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση στη σκηνή του Ηalf Note Jazz Club, την Τρίτη 12 Μαρτίου!

Mία περιήγηση στην γυναικεία έκφραση και ευαισθησία μέσα από τις ιδιαίτερες και δύσκολες ζωές αυτών των γυναικών, τα πιο αγαπημένα τους τραγούδια, τις πόλεις όπου έζησαν. Αλεξάνδρεια, Σμύρνη, Παρίσι, Ριο ντε Τζανέιρο, Νέα Υόρκη.

Μέσα από διασκευές που συνοδεύονται από μικρά κείμενα, ο ακροατής ανακαλύπτει συγκλονιστικά στοιχεία για τις βιογραφίες αυτών των γυναικών. Συνδέει τα τραγούδια με τα πρόσωπα και τις ζωές τους. Ανατολίτικα γκαζέλ, θρυλικά swing, jazz & blues μπαλάντες που γεννήθηκαν στο Χάρλεμ, μελωδίες του Michel Legrand, της Barbara και μία γεύση από την bossa nova του Jobim, στο Ρίο του 1950, είναι μόνο η αφορμή.

Το υλικό αυτό διασκευάζεται και μεταμορφώνεται από ένα πρωτότυπο world jazz σχήμα στο οποίο συναντιούνται μετά από χρόνια τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί, ο Κώστας Μπαλταζάνης στην κιθάρα, ο Γιώργος Παλαμιώτης στο μπάσο, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα.

Τρίτη 12 Μαρτίου στη σκηνή του Half Note Jazz Club!

ΦΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ – φωνή

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΤΑΖΑΝΗΣ – κιθάρα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ – μπάσο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ – τρομπέτα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – τύμπανα

Info

ΦΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ

TΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 12 €

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/music/f-papadodima-travelin-all-alone-with-friends/

www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.

*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.

DIMITRIS KALANTZIS QUARTET JAZZ TRIBUTE ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

Half Note Jazz Club

21:30

Το υπέροχο κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή, έρχεται στη σκηνή του Half Note Jazz Club, για ένα μοναδικό jazz αφιέρωμα στον σπουδαίο Μάνο Χατζιδάκι, την Τετάρτη 13 Μαρτίου.

Όταν ο Δημήτρης Καλαντζής αποφάσισε να «μεταφράσει» στη δική του μουσική διάλεκτο τις μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι, γνώριζε καλά ότι επιτήδευση και αποδόμηση δεν ταίριαζαν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Σαφώς το αναφέρει, καθώς, σχολιάζοντας την πρότασή του αυτή, δηλώνει: «Προέκυψε απλά, σαν φυσική διαδικασία, από την ανάγκη μας να τραγουδήσουμε τη μουσική αυτή, που χαράχτηκε στις καρδιές μας από μικρά παιδιά, στη δική μας καθομιλουμένη γλώσσα, τη τζαζ. Η ουσία και η διάθεση των μελωδιών του Μάνου είναι πάντα εκεί· και εμείς είμαστε κάθε φορά ευτυχείς να τα ανακαλύπτουμε. Ξανά και ξανά…».

Σε αυτό το μοναδικό αφιέρωμα, που βασίζεται στο ομώνυμο άλμπουμ του, ο Δημήτρης Καλαντζής έχει επιλέξει μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι που εκτείνονται σε ένα ευρύ χρονικό και αισθητικό φάσμα. Αρκετές από τις επιλογές προέρχονται από μουσικές και τραγούδια που γράφτηκαν για το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Μαζί του επί σκηνής οι: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα, fluegelhorn), Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης (τύμπανα) και Γιώργος Γεωργιάδης (μπάσο).

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου στο Half Note Jazz Club!

DIMITRIS KALANTZIS QUARTET

Δημήτρης Καλαντζής: πιάνο, ενορχηστρώσεις

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα, fluegelhorn

Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης: τύμπανα

Γιώργος Γεωργιάδης: μπάσο

Info

DIMITRIS KALANTZIS QUARTET

JAZZ TRIBUTE ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

Έναρξη 21:30

CINEMA PARADISO PROJECT “LET’S GO LATIN”

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ Half Note Jazz Club

21:30

“Let’s go Latin”, ένα ταξίδι στο κόσμο της latin μουσικής μέσα από το φακό του σινεμά.

Οι Cinema Paradiso Project πιστοί στο αποκριάτικο τους ραντεβού, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του Half Note Jazz Club, με τη sold out παράσταση “Let’s go Latin”, την Τετάρτη 14 Μαρτίου!

Ο μοναδικός Almodovar αποτελεί την αφετηρία σε αυτό το μουσικό κινηματογραφικό ταξίδι που από την Ισπανία θα συνεχίσει στην άλλη πλευρά του ατλαντικού με ταινίες θρυλικές όπως η Gilda ή το Orfeo Negro, αλλά και λιγότερο γνωστές που τις θυμόμαστε εξαιτίας μόνο του soundtrack! Άρωμα από Κούβα, Μεξικό, Παναμά, Κολομβία, Βραζιλία και Αργεντινή μέσα από παθιασμένα tango, αισθησιακά bolero, παιχνιδιάρικα cha cha, λικνιστική samba, γοητευτική bossa nova και ξέφρενη salsa!

“Let’s Go Latin”: στην καρδιά του φετινού καρναβαλιού οι Cinema Paradiso Project μας περιμένουν – μεταμφιεσμένους ή μη – σε μια βραδιά εορταστική, πλημμυρισμένη από πανέμορφες μελωδίες, πάθος και χορευτική διάθεση!

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου στο Half Note Jazz Club!

Οι Cinema Paradiso Project είναι οι:

Σουζάνα Γιαννακοπούλου: τραγούδι

Σοφία Ροσμαράκη: πιάνο

Ευαγγελία Λοφίτου: ακκορντεόν, επικοινωνία

Στέλλα Ζιοπούλου: βιολί

Σταύρος Παργινός: τσέλο

Ορφέας Κωνσταντόπουλος: κοντραμπάσο

Κώστας Μπουρόπουλος: κλασική κιθάρα, φωνητικά

Νικόλας Κωνσταντίνου: ηλεκτρική κιθάρα, φωνητικά

Σωκράτης Γανιάρης: κρουστά

Δημήτρης Αραπαντελής: ενορχηστρώσεις

Χριστίνα Κατσιάρη: επιμέλεια προγράμματος, κείμενα, videos

Πασχάλης Κολέντσης: Ηχοληψία

Info

CINEMA PARADISO PROJECT “LET’S GO LATIN’’

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

Έναρξη 21:30

DOROS DEMOSTHENOUS sings THE BEATLES

“MORE HARD DAY’S NIGHTS”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15- ΣΑΒΒΑΤΟ 16 – ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

Half Note Jazz Club

Ο εκρηκτικός και πάντα ξεχωριστός ερμηνευτής Δώρος Δημοσθένους είναι πάνω απ’ όλα ένας ολοκληρωμένος και δυναμικός performer. Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης, στην επιστροφή του αυτή στην σκηνή του Half Note Jazz Club, ετοιμάζει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο μυθικό συγκρότημα των Beatles και των κομματιών τους, που όλοι αγαπήσαμε. Από την Παρασκευή 15 έως και την Κυριακή 17 Μαρτίου.

Ο Δώρος Δημοσθένους έχοντας σημαντική προϊστορία με αφιερώματα στα θρυλικά «Σκαθάρια», με την Ορχήστρα των Χρωμάτων του Μάνου Χατζιδάκι στο Μέγαρο και στο Ηρώδειο αλλά και με την Καμεράτα πιο πρόσφατα, μας ετοίμασε με την 5μελή μπάντα του, ένα πρόγραμμα που θα συγκινήσει τους πάντες.

Ο Δώρος Δημοσθένους γεννήθηκε στην Κύπρο και ξεκίνησε το τραγούδι σε μικρή ηλικία συμμετέχοντας σαν σολίστ στο φωνητικό σύνολο «Διάσταση». Σπούδασε κλασσικό τραγούδι στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών με καθηγήτρια τη Λέλα Στάμος. Απέσπασε το Α’ Βραβείο Βύρωνα Κολάση και Αριστείο Εξαιρετικής Επίδοσης. Αργότερα συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες και συμμετείχε σε παραστάσεις στα μεγάλα θέατρα όλης της Ελλάδας αλλά και στα μεγαλύτερα θέατρα του εξωτερικού.

Ένας κατ’ εξοχήν συναυλιακός τραγουδιστής ο Δώρος, σέβεται πάντοτε το υλικό που ερμηνεύει και σαν καλλιτέχνης αρέσκεται πολύ στο να αναμετράται με τα μεγάλα και τα διαχρονικά τραγούδια, ερμηνεύοντάς τα με τον δικό του τρόπο και με μεγάλη επιτυχία.

Με αυτή λοιπόν τη λογική αλλά και την μεγάλη του εμπειρία από την προϊστορία του στην ερμηνεία των τραγουδιών των Beatles, ο Δώρος Δημοσθένους κι η εξαιρετική μπάντα του έρχονται στη σκηνή του Half Note στις 15, 16 & 17 Μαρτίου, στο κορυφαίο τριήμερο της Αποκριάς, για τρία βράδια με τo απόλυτο ξεφάντωμα και τα τραγούδια τωνBeatles, με τα οποία όλοι μεγαλώσαμε. Ξεκινήσαμε ήδη να τραγουδάμε ……….!



Δώρος Δημοσθένους – τραγούδι

Απόστολος Βαλαρούτσος – ακουστική /ηλεκτρική κιθάρα , φωνητικά

Μάριος Σταυράκης – ακουστική / ηλεκτρική κιθάρα, φωνητικά

Απόστολος Καλτσάς – ηλεκτρικό μπάσο, φωνητικά

Θοδωρής Χριστοδούλου – τύμπανα

Info

DOROS DEMOSTHENOUS SINGS THE BEATLES

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15- ΣΑΒΒΑΤΟ 16- ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή 21:30

