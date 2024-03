ΚΘΒΕ: Τέσσερις νέες πρεμιέρες τον Μάρτιο

Τέσσερις νέες σημαντικές παραγωγές έρχονται στις σκηνές του ΚΘΒΕ το μήνα Μάρτιο. Τέσσερις νέες πρεμιέρες, με τρία σύγχρονα έργα και μια μουσικοθεατρική παραγωγή, που μαζί με τις παραστάσεις που συνεχίζουν έρχονται να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα του ΚΘΒΕ – «ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΖΙ» και το 2024- και να δώσουν στους θεατές ένα μεγάλο εύρος επιλογών.

Έναρξη κάνει η παραγωγή «96%»,μια παράσταση – ντοκιμαντέρ για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, που θα παρουσιαστεί, σε σκηνοθεσία Πρόδρομου Τσινικόρη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συμμετοχικού project “Landscapes of Devastation” (Τοπία Καταστροφής) και ξεκινάει ταυτόχρονα σε τρεις πόλεις: Θεσσαλονίκη- Μαδρίτη- Βερολίνο.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η πρεμιέρα της παράστασης «Η Αγαπημένη του κυρίου Λιν» του Philippe Claudel, μια συμπαραγωγή του ΚΘΒΕ με τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Λυκόφως», με την οποία ο κορυφαίος Βέλγος σκηνοθέτης Guy Cassiers, στην πρώτη του συνεργασία με το ΚΘΒΕ, έρχεται στην Ελλάδα για να σκηνοθετήσει τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Τρίτη πρεμιέρα, σε πανελλήνια πρώτη, της παραγωγής «Μαρίκα με είπανε- Μαρίκα με βγάλανε», ενός πρωτότυπου μουσικού θεατρικού έργου των Γιώργου Ανδρέου και Οδυσσέα Ιωάννου, που είναι αφιερωμένο στις γυναίκες του Λαϊκού Τραγουδιού σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη. Μια παράσταση- φόρος τιμής στις αρχετυπικές γυναικείες μορφές που επηρέασαν το Ελληνικό Λαϊκό και Ρεμπέτικο τραγούδι του περασμένου αιώνα, η οποία αποτελεί μια συμπαραγωγή του ΚΘΒΕ με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

Τέλος, σε σκηνοθεσία της Φρόσως Λύτρα, θα παρουσιαστεί το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Πήρε τη ζωή της στα χέρια της», με το οποίο, μετά το «Γάλα» και τους «Αγνοούμενους – μια ενδιαφέρουσα ζωή», συμπληρώνεται η τριλογία του συγγραφέα με θέμα τους ανυπεράσπιστους.

Δείτε αναλυτικά, τις τέσσερις νέες παραγωγές που έρχονται τον Μάρτιο στο ΚΘΒΕ:

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

«96%»

Μια παράσταση – ντοκιμαντέρ για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συμμετοχικού project “Landscapes of Devastation”

Πρεμιέρα: Πέμπτη 21|03|2024

Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών

Διάρκεια παραστάσεων: 21 έως 31 Μαρτίου

Το ευρωπαϊκό συμμετοχικό project “Landscapes of Devastation” (Τοπία Καταστροφής) ξεκινάει ταυτόχρονα σε τρεις πόλεις: Θεσσαλονίκη- Μαδρίτη- Βερολίνο. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστεί στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, μόνο για 10 παραστάσεις, όπου το κοινό θα παρακολουθήσει το «96%», μια παράσταση – ντοκιμαντέρ για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια με περισσότερους/ες από 300 εφήβους/ες σε σχολεία.

Πρόκειται για μια συνεργασία του ΚΘΒΕ με τη Schaubühne (Βερολίνο) και το La Joven (Μαδρίτη), που χρηματοδοτείται από το γερμανικό Ίδρυμα EVZ (Μνήμη, Ευθύνη, Μέλλον), σε συμπαραγωγή με την εταιρεία TooFarEast Productions.

Το «96%» αφηγείται μια ιστορία σκοτεινή και λησμονημένη, τα ίχνη της οποίας όμως είναι ακόμα εδώ. Η παράσταση – ντοκιμαντέρ, επιχειρώντας μια αρχαιολογία του παρόντος, τα αναζητά, όχι μόνο σε μελέτες, αρχεία και μαρτυρίες, αλλά και με επιτόπια έρευνα στη σημερινή πόλη, στους δρόμους, στα κλειστά μαγαζιά, στα παλιά και τα καινούργια κτίρια, ακόμα και στο ίδιο το Κρατικό Θέατρο.

Λίγα λόγια για το έργο

Τον Μάρτιο του 1943 αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη το πρώτο τρένο για το Άουσβιτς. Μέχρι τον Αύγουστο θα εκτοπιστούν εκεί 50.000 Εβραίοι, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Το 96% της εβραϊκής κοινότητας της πόλης εξολοθρεύεται στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι περιουσίες που αφήνουν πίσω τους περνούν σε χέρια μεσεγγυούχων, έπιπλα και σκεύη καταλήγουν σε χριστιανικά σπίτια και εμπορικά καταστήματα, οι μαρμάρινες πλάκες του παλιού νεκροταφείου τοποθετούνται στα πιο απίθανα σημεία της πόλης. Η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα των Βαλκανίων, που έδωσε κάποτε στην πόλη τον τίτλο “Μητέρα του Ισραήλ”, σβήνεται από τον χάρτη ενώ μια νέα κοινωνική και οικονομική ελίτ αναδύεται.

Ποιοι αντιστάθηκαν και ποιοι συντάχθηκαν με τη βία; Πως κατασκευάστηκαν οι μηχανισμοί μνημοκτονίας και αποσιώπησης και ποιος είναι άραγε ο ρόλος ενός θεάτρου; Γιατί η παλιά αυτή ιστορία μας ενδιαφέρει και πως αφορά το δικό μας μέλλον; Σε μια προσπάθεια κριτικής προσέγγισης μιας περασμένης εποχής, η καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής, συνομιλεί με καλεσμένους από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Θεσσαλονίκης και καταθέτει τα ευρήματα της έρευνάς της για να συνθέσει μια νέα ιστορική και κοινωνική τοιχογραφία της “πόλης των φαντασμάτων”.

*Μόνο για δέκα παραστάσεις

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πρόδρομος Τσινικόρης, Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Στρούλια, Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Παναγιώτης Μανουηλίδης, Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου, Επιστημονική σύμβουλος / Υπεύθυνη εκπαιδευτικών εργαστηρίων: Τατιάνα Λιάνη, Βοηθός Σκηνοθέτη ΚΘΒΕ: Νατάσσα Δαλιάκα, Βοηθός Σκηνογράφου: Έλλη Ναλμπάντη, Οργάνωση Παραγωγής TooFarEast: Νίκος Μαυράκης, Οργάνωση Παραγωγής ΚΘΒΕ: Μαρία Λαζαρίδου

*Βοηθός σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ΚΘΒΕ) Φωτεινή Χατζηκαμάρη

*Βοηθός σκηνογράφου/ενδυματολόγου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ΚΘΒΕ) Λουίζα-Μαρία Χαραλάμπους

*Βοηθός σκηνογράφου/ενδυματολόγου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης του project) Μάϊρα Κωνσταντινίδου

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από: Foundation Remembrance, Responsibility and Future (EVZ) & Federal Ministry of Finance (BMF) as part of the Education Agenda NS-Injustice

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη- Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.00 & 21:00

Κυριακή: 19:00

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Η Αγαπημένη του κυρίου Λιν» του Philippe Claudel

Μια συμπαραγωγή του ΚΘΒΕ με τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Λυκόφως»

Σκηνοθεσία: Guy Cassiers

Eρμηνεία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Πρεμιέρα: Παρασκευή 22|03|2024

Ο κορυφαίος Βέλγος σκηνοθέτης Γκι Κασίερς έρχεται στην Ελλάδα για να σκηνοθετήσει τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στη διάσημη νουβέλα του Φιλίπ Κλοντέλ «Η Αγαπημένη του κυρίου Λιν».

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς παγκοσμίως και πρώην Καλλιτεχνικός Διευθυντής του θεάτρου Toneelhuis της Αμβέρσας, στην τρίτη επίσκεψή του στη χώρα μας (η πρώτη ήταν στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2009 και η δεύτερη το 2011 στην εναρκτήρια σεζόν της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση) καθοδηγεί τον σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό και σκηνοθέτη στο μοναδικό αισθητηριακό του σύμπαν, με όχημα μια ιστορία βαθιά συγκινητική, για τη διαφορετικότητα, την απώλεια, την προσφυγιά, τη δύναμη της φιλίας και το φως της αισιοδοξίας που ανακαλύπτει ο άνθρωπος κάτω από κάθε δύσκολη συνθήκη.

Ακροβατώντας ανάμεσα στην τεχνολογική αρτιότητα της παράστασης και την απλότητα της προσωπικής αφήγησης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, που υπογράφει και την απόδοση του έργου, μάς μυεί σε μια προσωπική σκηνική πρόταση που αφήνει πίσω της την παντοδυναμία της φόρμας, φωτίζοντας το ζωτικό περιεχόμενο της ιστορίας, επιστρέφοντας έτσι στη ρίζα του θεάτρου, που δεν είναι άλλη από την καθαρή αφήγηση, με κάθε τρόπο και κάθε σκηνικό μέσο.

Πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, στις 22 Μαρτίου, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και συνέχεια παραστάσεων τον Μάιο στην Αθήνα.

Μια συμπαραγωγή του ΚΘΒΕ με τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως».

«Η αγαπημένη του κυρίου Λιν» του Philippe Claudel

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Philippe Claudel

Μετάφραση: Ασπασία Σιγάλα

Σκηνοθεσία: Guy Cassiers

Ερμηνεία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Διασκευή: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Ηχητικός Σχεδιασμός: Diederik De Cock – Ηλίας Φλάμμος

Σχεδιασμός Video: Bram Delafonteyne – Sibilylle Meder

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σύλια Κόη

Ενδυματολόγος: Χάρης Σουλιώτης

Δ/νση Παραγωγής Λυκόφως: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Production Manager Toneelhuis.: Tanja Vranchen Vrancken

Τεχνική Διεύθυνση Λυκόφως: Βίκτωρ Berkan

Technical Director Toneelhuis: Diederik Hoppenbrouwers

Video Art: Klaas Verpoest

Βοηθοί Παραγωγής : Ξένια Καλαντζή – Πανούτσι Μαργέλος

PR & Communication Manager Lykofos για την Θεσσαλονίκη: Μαργαρίτα Σίσιου

PR & Communication Manager Lykofos για την Αθήνα: Άρης Ασπρούλης

Διαφήμιση – Social Media Λυκόφως: Renegade Media

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Graphic Design: Mike Rafail

Παραγωγή: ΚΘΒΕ – Λυκόφως (Γ. Λυκιαρδόπουλος)

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00, Πέμπτη- Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 21:00, Κυριακή: 19:00

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ (ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

«Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε»

Ιστορίες γυναικών του Λαϊκού Τραγουδιού

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΚΘΒΕ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ

Μουσική Σύνθεση- Ενορχήστρωση : Γιώργος Ανδρέου

Θεατρικό κείμενο: Οδυσσέας Ιωάννου

Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης

Ερμηνεύουν: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Κορίνα Λεγάκη

Αφηγήτρια: Παναγιώτα Βιτετζάκη

Πρεμιέρα: Πέμπτη 28|03|2024

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

«Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε», μιαμεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση, που αποτελεί συμπαραγωγή του ΚΘΒΕμε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, έρχεται το Μάρτιο στη Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός). Ο Γιώργος Ανδρέου και ο Οδυσσέας Ιωάννου δημιουργούν ένα μουσικό όσο και θεατρικό έργο αφιερωμένο στις γυναίκες του Λαϊκού Τραγουδιού, το οποίο θα παρουσιαστεί σε πανελλήνια πρώτη, σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη.

Μαρίκα είναι η Παπαγκίκα, Μαρίκα είναι η Νίνου, για το έργο όμως Μαρίκα είναι κάθε λαϊκή τραγουδίστρια του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα.

Το έργο και η παράσταση είναι ένας φόρος τιμής στις αρχετυπικές γυναικείες μορφές που επηρέασαν το Ελληνικό Λαϊκό και Ρεμπέτικο τραγούδι του περασμένου αιώνα. Οι γυναίκες του Τραγουδιού μας, ηρωίδες της σκηνής και της ζωής, με την τέχνη τους και την πίστη τους στο θαύμα, υψώθηκαν σε θαυμαστά πρόσωπα του Ελληνικού Πολιτισμού. Οι φωνές τους έχουν συντροφέψει και σημαδέψει την ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού. Τα τραγούδια που ερμήνευσαν αλλά και οι ζωές που έζησαν, αποτελούν πολύτιμη μαρτυρία και πνευματική παρακαταθήκη.

Το έργο του Γιώργου Ανδρέου και του Οδυσσέα Ιωάννου αναφέρεται στην χρονική περίοδο ανάμεσα στο 1920 και το 1960. Σαράντα χρόνια που διαμόρφωσαν το Ελληνικό Λαϊκό Τραγούδι σε όλες του τις εκδοχές – Σμυρνέϊκο, Ρεμπέτικο, Λαϊκό.

Σαράντα χρόνια αριστουργημάτων δίπλα σε θριάμβους και καταστροφές του Ελληνισμού.

Σαράντα χρόνια συναρπαστικά, συνταρακτικά, αλησμόνητα. Και χάρη στην εφεύρεση της ηχογράφησης, οι μαγικές φωνές είναι πάντα κοντά μας, ηχούν και συγκλονίζουν, γεννώντας την βιωματική διδαχή που μόνο η Παράδοση μπορεί να προσφέρει, από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά.

Με αφορμή, βιογραφικά και πραγματικά γεγονότα το έργο αφηγείται την Ιστορία όχι όπως έγινε “στ’ αλήθεια”, αλλά “πειράζοντας” κάποιες παραμέτρους της αναρωτιέται πώς θα ήταν αν είχαν γίνει τα πράγματα αλλιώς.

Περιέχει πρωτότυπα τραγούδια γραμμένα από τον Γιώργο Ανδρέου, αλλά και πολλά τραγούδια – ορόσημα από την πολύτιμη Ιστορία του Λαϊκού μας τραγουδιού (Σμυρνέικα, Παραδοσιακά καθώς και τραγούδια σημαντικών ιστορικών δημιουργών του Λαϊκού Τραγουδιού μας).

Κεντρικά πρόσωπα του έργου είναι δύο ερμηνεύτριες του Τραγουδιού και μία ηθοποιός:

– Την “παλιά” ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, τραγουδίστρια από τις σημαντικότερες του σύγχρονου Ελληνικού Τραγουδιού.

– Την “νεότερη” ερμηνεύει η Κορίνα Λεγάκη, μια από τις πιο ταλαντούχες τραγουδίστριες της νεότερης γενιάς του Τραγουδιού μας.

-Την κόρη- αφηγήτρια υποδύεται η Παναγιώτα Βιτετζάκη.

– Συμμετέχουν γυναίκες ηθοποιοί σε χαρακτηριστικές δράσεις.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ- ΟΔΥΣΣΕΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

«Μαρίκα με είπανε- Μαρίκα με βγάλανε»

Ιστορίες γυναικών του Λαϊκού Τραγουδιού

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης, Σκηνικά: Δανάη Πανά, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Μουσική Σύνθεση- Ενορχήστρωση: Γιώργος Ανδρέου, Χορογραφίες: Στέλλα Εμίνογλου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Video & graphics: Mike Rafail, Βοηθοί σκηνοθέτη: Λίλη Αδρασκέλα, Εύη Σαρμή

*Βοηθός φωτιστή, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης Τουλίν Οσμάν

Διανομή: Λίλη Αδρασκέλα (Κλωθώ), Παναγιώτα Βιτετζάκη (Κόρη), Ηρώ Δημητριάδου (Άτροπος), Εύη Σαρμή (Χαρτορίχτρα), Χρύσα Τουμανίδου (Λάχεσις)

Έκτακτη αντικατάσταση: Εύη Κουταλιανού

Τραγουδίστριες- Ερμηνεύτριες:

Μαρίκα 1: Κορίνα Λεγάκη

Μαρίκα 2: Ελένη Τσαλιγοπούλου

Μουσικοί επί σκηνής:

Τραϊανός Αλμπανούδης (κοντραμπάσο), Γιώργος Ανδρέου/ Σάκης Κοντονικόλας (πιάνο), Μαριάνθη Θεμελή (τρομπέτα), Βαγγέλης Καλαμαράς (ντραμς), Χρήστος Μακρής (φλάουτο), Παύλος Παφρανίδης (μπουζούκι), Ζωγράφος Σταυρίδης (ακορντεόν), Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου (κιθάρα), Κωνσταντίνος Σακαρέλης/ Γιώργος Πουλιανίτης (όμποε)

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη- Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00- 21:00

Κυριακή: 19:00

ΦΟΥΑΓΙΕ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Πήρε τη ζωή της στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη

Μία τρελή… τρελή… τραγωδία

Σκηνοθεσία: Φρόσω Λύτρα

Φουαγιέ ΕΜΣ

Πρεμιέρα: Σάββατο 30|03|2024

Το έργο «Πήρε τη ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη θα παρουσιαστεί, σε σκηνοθεσία Φρόσως Λύτρα, στο Φουαγιέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μια τρελή… τρελή… τραγωδία για τη δύναμη της εικόνας, το «φαίνεσθαι» και το «είναι», τα παιχνίδια της φαντασίας, την αλήθεια και το ψέμα.

«To έργο παρουσιάζει τρεις περιπτώσεις ανθρώπων: ένας ψυχοθεραπευτής ως εκπρόσωπος της Επιστήμης, ένας θεατρικός συγγραφέας ως εκπρόσωπος της Τέχνης και, τέλος, μια διαφημίστρια ως εκπρόσωπος της Επικοινωνίας. Και οι τρεις είναι διαχειριστές του λόγου και της εικόνας, διανοούμενοι και επιτυχημένοι. Απέναντί τους, ένας μοναχικός άνθρωπος, η Φωτεινή, που δεν ξέρει να διαχειρίζεται τίποτα, εκτός ίσως από τη φαντασία και τις αναμνήσεις της». Έτσι περιγράφει ο Βασίλης Κατσικονούρης το «Πήρε τη ζωή της στα χέρια της», που έγραψε το 2006-2007. Στη συνέχεια αναφέρει ότι το «Πήρε τη ζωή της στα χέρια της» θα μπορούσε να θεωρηθεί το τρίτο έργο μιας τριλογίας που ξεκινά με το «Γάλα» και συνεχίζεται με τους «Αγνοούμενους – μια ενδιαφέρουσα ζωή», στην οποία θα έδινε τον τίτλο «Η τριλογία των ανυπεράσπιστων».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Φρόσω Λύτρα

Σκηνικά: Φρόσω Λύτρα, Δανάη Πανά

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Πρωτότυπη μουσική: DNA (Μιχάλης Νιβολιανίτης, Αλέξανδρος Χρηστάρας)

Χορογραφία-επιμέλεια κίνησης-βοηθός σκηνοθέτη: Αναστασία Κελέση

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Οργάνωση Παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη

Τα έργα τέχνης που περιλαμβάνονται στη σκηνική σύνθεση της παράστασης είναι δημιουργίες του εικαστικού καλλιτέχνη Στέλιου Γαβαλά

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Άννα Ευθυμίου (Βέρα), Φαίη Κοκκινοπούλου (Φωτεινή), Δημήτρης Σιακάρας (Αντρέας), Νίκος Τσολερίδης (Κάρολος)

Χορεύτρια επί σκηνής: Αναστασία Κελέση

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη-Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 19.30 & 21.15

Κυριακή: 19:00

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

-«Βίρα τις άγκυρες» των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα

Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου

Ενορχηστρώσεις: Γιώργος Ανδρέου

Λήξη παραστάσεων: Κυριακή 10|03|2024

Το αγαπημένο έργο Βίρα τις άγκυρες, μια αναδρομή στο θεατρικό είδος της Επιθεώρησης, όπως αποτυπώνεται μέσα από την οξυδερκή ματιά των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα και τηνέα σκηνοθετική ματιά του Αστέριου Πελτέκη, μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, ολοκληρώνεται την Κυριακή 10 Μαρτίου, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Εκκινώντας από το 1894 και την πρώτη καταγεγραμμένη ελληνική επιθεώρηση Λίγο απ’ όλα, οι δύο συγγραφείς μας ταξιδεύουν στον χρόνο, μας μεταφέρουν στον λαμπερό κόσμο της Επιθεώρησης, παρουσιάζοντας τη μάχη επιβίωσης που έδιναν οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της, με φόντο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής.

Αντλώντας υλικό από αυτοβιογραφίες μεγάλων πρωταγωνιστριών της εποχής, όπως η Σπεράντζα Βρανά, η Άννα Καλουτά, η Μαρίκα Νέζερ, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, και συνδυάζοντάς το με βιογραφικά στοιχεία μεγάλων κυριών του θεάτρου αλλά και με αφηγήσεις ή φήμες που κυκλοφορούσαν στον θεατρικό χώρο, οι δύο συγγραφείς συνέθεσαν τα βασικά πρόσωπα του έργου μέσα από «υπαρκτά υλικά».

Με νοσταλγική ατμόσφαιρα αλλά και με πολύ χιούμορ, το Βίρα τις άγκυρες είναι μια μυθοπλασία εμπνευσμένη από την ιστορία του τόπου, που συνδυάζει μουσική, χορό και τραγούδι σε ένα μοναδικό εγχείρημα, που αγαπήθηκε από το κοινό από την πρώτη του παρουσίαση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Ενορχηστρώσεις και ηχητική επεξεργασία μουσικού υλικού: Γιώργος Ανδρέου, Χορογραφία: Δημήτρης Παπάζογλου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Μπάρλας, Video Art: Βαλλεντίνα Κόπτη, Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Β΄ Βοηθός σκηνοθέτη: Λίλη Αδρασκέλα, Βοηθός σκηνογράφου- ενδυματολόγου: Δανάη Πανά, Συνεργάτης ενορχηστρωτή: Στέργιος Γαργάλας, Βοηθοί χορογράφου: Στέλλα Εμίνογλου -Αναστασία Κελέση, Οργάνωση παραγωγής: Χριστόφορος Μαριάδης, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

ΔΙΑΝΟΜΗ (με αλφαβητική σειρά):

Λίλη Αδρασκέλα (Κοπέλα, Ηθοποιός Β΄, Νοσοκόμα Β΄, Μαθήτρια Α΄, Ηθοποιός Δ΄) Μαίρη Ανδρέου (Λιάνα, Δημητρώ, Μπέλα, Θεατρίνα Α΄, Ηθοποιός Α΄), Νικολέττα Βλαβιανού (Παυλίνα Δαμάσκου, Σμαρώ Μπιζάνη), Λευτέρης Δημηρόπουλος (Γιάννης Ρούμπος, Αρμάνδος Α΄, Δεξιός, Ταρζάν), Δημήτρης Διακοσάββας (Μάκης Αλεβίζος, Δημήτριος Κοτοπούλης, Σταθμάρχης, Γαστόν Α΄, Ηθοποιός, Καφετζής, Ηθοποιός Α΄), Άννα Ευθυμίου (Μαίρη Ντόλη, Ελένη Κοτοπούλη, Μαρίκα Κοτοπούλη, Καίτη, Νοσοκόμα Α΄, Θεατρίνα Β΄), Ζωή Ευθυμίου (Ροζαλία μικρή, Νικόλ, Μαθήτρια B΄, Κυρία Δ΄, Ηθοποιός Δ’, Κοπέλα), Παντελής Καναράκης (Ζανό), Νίκος Καπέλιος (Βύρων Κονταράτος, Μικιός Λάμπρος, Χορογράφος, Σκηνοθέτης), Αγγελική Κιντώνη (Νίκη Μπέμπη), Θάνος Κοντογιώργης (Μαντάς), Άννα Κυριακίδου (Σωσώ Κανδύλη, Κυρία Βούλα), Χριστίνα Κωνσταντινίδου (Ρόζα, Μαθήτρια Γ΄, Κοπέλα, Κυρία Α΄, Ηθοποιός Γ΄), Τατιάνα Μελίδου (Τζένη), Δημήτρης Μορφακίδης (Κώστας, Τεχνικός, Αρμάνδος B΄, Λογοκριτής, Αριστερός, Εαμίτης), Χριστίνα Μπακαστάθη (Κυρία Λάμπρου, Θεατρίνα Γ΄, Ηθοποιός Β΄, Κατερίνα), Κλειώ Δανάη Οθωναίου (Ροζαλία), Κώστας Σαντάς (Αντώνης Σταυρόπουλος, Ηθοποιός Κοσμογονίας), Σπύρος Σαραφιανός (Κώστας Πυργιώτης, Στέφανος Κανδύλης), Εύη Σαρμή (Πιπίτσα, Ηθοποιός Α΄, Θάλεια, Νοσοκόμα), Δημήτρης Σιακάρας (Σπύρος Δαμάσκος, Σκηνοθέτης), Θεοφανώ Τζαλαβρά (Καίτη Βίβα, Ηθοποιός Α΄, Κυρία Γ΄), Ορέστης Τζιόβας (Λάμπρος Ρινάλδης, Γιώργος Σαράντος), Θάνος Φερετζέλης (Λογιστής, Γαστόν Β΄, Αστυνόμος, Λογοκριτής, Καφετζής), Ανδριάνα Χαλκίδη (Φωφώ Ρινάλδη, Κυρία Β΄)

Χορεύουν οι: Στέλλα Εμίνογλου, Αναστασία Κελέση

Μουσικοί επί σκηνής: Βασίλης Γκαγκαβούζης (κοντραμπάσο), Μαριάνθη Θεμελή (τρομπέτα), Παναγιώτης Μπάρλας / Γρηγόρης Χανόπουλος (πιάνο), Αλέκος Παπαδόπουλος / Ευαγγελία Αμπρικίδου (ντραμς), Παύλος Παφρανίδης / Αλέξης Ρότσκος (μπουζούκι), Ζωγράφος Σταυρίδης (ακορντεόν)

Συμμετέχουν οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ: Κωνσταντίνος Πόποβιτς & Πασχάλης Τερζής.

΄Ωρες παραστάσεων

Τετάρτη: 18.30, Πέμπτη- Παρασκευή- Σάββατο: 20.30, Κυριακή: 18.30

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

«Οι κωμικοί»

Κείμενο: Δημήτρης Πιατάς- Σάκης Σερέφας

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πιατάς

Λήξη παραστάσεων: Κυριακή 10|03|2024

«Οι κωμικοί» των Δημήτρη Πιατά και Σάκη Σερέφα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Πιατά, μια μπουρλέσκ κωμωδία μυθοπλασίας, με αναφορά στο 1920, είναι ένα έργο αφιερωμένο στους πρώτους Έλληνες κωμικούς του βωβού κινηματογράφου και είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα από τη ζωή και την πορεία του Έλληνα «Σαρλώ», Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ που υπήρξε ένας από τους πρώτους κωμικούς ηθοποιούς και ιδιαίτερα δημοφιλής στην εποχή του.

Μέσα από την ιστορία του ελληνικού βωβού κινηματογράφου ο Δημήτρης Πιατάς και ο Σάκης Σερέφας δημιουργούν μια ευρηματική κωμωδία με ζωντανή μουσική και ιστορικά ντοκουμέντα, που έχει ως ήρωες πραγματικούς ηθοποιούς της εποχής, οι οποίοι έζησαν και έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μέσα στα ταραγμένα χρόνια, μεταξύ του 1920 και του 1939. Ηθοποιούς που αν και ξεχάστηκαν μέσα στον χρόνο, άφησαν, ωστόσο, το στίγμα τους και έδειξαν τον δρόμο στους μεταγενέστερους Έλληνες κωμικούς.

«Οι κωμικοί» είναι μια παράσταση «έπος» της προπολεμικής κωμωδίας, με έναν εξαιρετικό 25μελή θίασο και ζωντανή μουσική, που επιμελείται ο Στάθης Παχίδης, με συνοδοιπόρους ταλαντούχους ηθοποιούς και σπουδαίους συντελεστές. Ο Δημήτρης Πιατάς – που συμμετέχει στην παράσταση- υπογράφει τη σκηνοθεσία, ο Μανόλης Παντελιδάκης τα σκηνικά & κοστούμια, ο Δημήτρης Παπάζογλου τη χορογραφία, ενώ τα κινηματογραφημένα στιγμιότυπα που θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της παράστασης έχουν γυριστεί από τον Νίκο Σούλη. Ο Χρήστος Τουρλάκης κινηματογραφεί ζωντανά επί σκηνής.

Συμμετέχει, σε γκεστ εμφάνιση, ο Λάκης Λαζόπουλος. Μέσα από μια κινηματογραφημένη σκηνή, υποδυόμενος τον Τσάρλι Τσάπλιν σε μεγάλη ηλικία, επισκέπτεται ονειρικά, τον δικό μας Έλληνα «Σαρλώ», τον Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ.

Στην παράσταση ακούγεται το πρωτότυπο τραγούδι «Το Όνειρο του Παλιάτσου» σε μουσική Στάθη Παχίδη και στίχους του Μιχαήλ Μιχαήλ, ερμηνευμένο από τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Η παραγωγή θα κινηματογραφηθεί για να προβληθεί από την Εταιρεία Παραγωγής Direct Productions & την Εταιρεία Θεάτρου «COMMEDIA» σε συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Το κείμενο του έργου «Οι Κωμικοί» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Μικρός ΄Ηρως» σε μορφή κόμικς, σε σχέδια του Δημήτρη- Κρις Αγκαράι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Δημήτρης Πιατάς- Σάκης Σερέφας, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πιατάς, Σκηνικά -Κουστούμια: Μανόλης Παντελιδάκης, Χορογραφία: Δημήτρης Παπάζογλου, Πρωτότυπη μουσική σύνθεση- Μουσική επιμέλεια: Στάθης Παχίδης, Ενορχηστρώσεις: Τραϊανός Αλμπανούδης, Στάθης Παχίδης, Φωτισμοί: Γιάννης Τούμπας, Μουσική διδασκαλία: Έλσα Μουρατίδου, Βοηθοί σκηνοθέτη: Άννη Τσολακίδου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Χριστόφορος Μαριάδης, Βοηθός σκηνογράφου- ενδυματολόγου: Χαρά Τσουβαλά, Βοηθός χορογράφου: Αναστασία Κελέση

Video: Σκηνοθεσία κινηματογραφημένων σκηνών: Νίκος Σούλης, Διεύθυνση φωτογραφίας: Κώστας Σταμούλης, Postproduction: Κανάρης Κωστόπουλος, Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

ΔΙΑΝΟΜΗ (με αλφαβητική σειρά):

Ιορδάνης Αϊβάζογλου (Σπυρίδων Δημητρακόπουλος), Νεφέλη Ανθοπούλου (Τάλα Κρανόφσκα), Μπέτυ Αποστόλου (Κοντσέτα Μόσχου), Ηρώ Δημητριάδου (Ριρή Ασπριώτου, Περαστική), Χρύσα Ζαφειριάδου (Πόπη Μέγγουλα), Χριστίνα Ζαχάρωφ (Ροζαλία Παντελιάδου), Χρύσανθος Καγιάς (Ευτύχιος Βονασέρας, Μαγαζάτορας Μάρκος), Σοφία Καλεμκερίδου (Ευαγγελία Παρασκευοπούλου), Παναγιώτης Καμμένος (Διονύσιος Ταβουλάρης- Μπατσακούτσας), Γιώργος Καύκας (Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ), Ελένη Μισχοπούλου (Λολόττα Ιωαννίδου), Νίκος Νικολάου (Ιωσήφ Χεπ), Χρήστος Παπαδημητρίου (Εδμόνδος Φρυστ), Γρηγόρης Παπαδόπουλος (Γιώργος Πλούτης, Ιερέας Β’), Ιωάννα Πιατά (Ηρώ Χαντά), Δημήτρης Πιατάς (Δήμος Βρατσάνος), Σπύρος Σιδέρης (Ιερέας, Παραγιός), Πάνος Σκουρολιάκος (Αχιλλέας Μαδράς), Πολυξένη Σπυροπούλου (Γεωργία Βασιλειάδου), Χρίστος Στυλιανού (Λυκούργος Καλαποθάκης), Δημήτρης Τσιλινίκος (Κώστας Βατίστας), Άννη Τσολακίδου (Σωτηρία Ιατρίδου), Κωνσταντίνος Χατζησάββας (Έρβε Βιλάρ).

Φιγκυράν – Κινηματογραφία επί σκηνής: Χρήστος Τουρλάκης

Μουσικοί επί σκηνής: Γιώργος Αβραμίδης (τρομπέτα), Τραϊανός Αλμπανούδης (κοντραμπάσο), Χρήστος Γκουγκούμας (πιάνο- συνθεσάιζερ), Βαγγέλης Καλαμαράς (τύμπανα- κρουστά), Μελίνα Παπαδοπούλου (βιολί)

΄Ωρες παραστάσεων

Τετάρτη: 18.30

Πέμπτη- Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 17.30 & 20.30

Κυριακή: 18.30

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

– «Αίθουσα Aναμονής/ Humanity»

Σύλληψη -Δραματουργική επεξεργασία- Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Λήξη παραστάσεων: Κυριακή 10|03|2024

Ανθρώπινες ιστορίες, που έχουν κοινό παρονομαστή την ψυχή του καθενός, με αναφορά σε γεγονότα που στιγμάτισαν την παγκόσμια ιστορία, διαδραματίζονται στην «Αίθουσα Αναμονής», τη νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε σύλληψη, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία του Ένκε Φεζολλάρι, η οποία θα παρουσιάζεται έως την Κυριακή 10 Μαρτίου, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

Πρόκειται για μια σύγχρονη παράσταση που αποτελεί «μικροσκόπιο» της κοινωνίας του χθες και του σήμερα αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα των θεμάτων που μας απασχολούν. Μια ιστορία που μας αφορά όλους και «αγκαλιάζει» τη διαφορετικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της.

Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος. Υπάρχουν μόνο έξι άνθρωποι που συναντιούνται και αφηγούνται τις ιστορίες τους, στήνοντας ένα προσωπικό γαϊτανάκι , έναν υπαρξιακό ανεμοστρόβιλο που ρουφά το όνειρο και την πραγματικότητα.

Λίγα λόγια για το έργο

Έξι άνθρωποι σε μια αίθουσα αναμονής, ζουν τον εφιάλτη και την ομορφιά του να είσαι Άνθρωπος. Αναπαριστούν, αφηγούνται, γελούν, κλαίνε, περιγελούν, θυμώνουν, βιαιοπραγούν, σκοτώνουν, γεννούν και εντέλει ταΐζουν τον καλό και τον κακό λύκο μέσα τους. Πόσο εύκολο είναι να πράττεις το κακό ή το καλό αναρωτιούνται, τι έφτιαξαν οι άνθρωποι αυτά τα χιλιάδες χρόνια στη γη και τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές; Με όχημα προσωπικές ιστορίες ,γεγονότα και μεγάλες στιγμές επιτευγμάτων ή σκοτεινών σελίδων της Ανθρώπινης Ιστορίας ,οι ερμηνευτές στήνουν ένα υπαρξιακό freakshow και θέτουν το μεγάλο ερώτημα αν γεννιόμαστε καλοί η κακοί και το γιατί καταλήγουμε στο σκοτάδι ως ανθρώπινο γένος.

*Κατάλληλο για θεατές άνω των 16 ετών

Συντελεστές

Σύλληψη- Δραματουργική επεξεργασία- Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι, Σκηνικά- Κοστούμια: Δανάη Πανά, Μουσική: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, Video: Άντα Λιάκου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βέφη Ρέδη, Οργάνωση παραγωγής: Ηλίας Κοτόπουλος, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Δημήτρης Καρτόκης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Λίλιαν Παλάντζα, Βέφη Ρέδη, Χρήστος Τσάβος, Ένκε Φεζολλάρι

*Βοηθός σκηνοθέτη, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, Πάρης Κουκούδης

Φιγκυράν: Κοσμάς Καλαϊτσίδης, Αναστασία Σιάπκα

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00, Πέμπτη- Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:00 & 21:00, Κυριακή: 19:00

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΦΟΥΑΓΙΕ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Προσδοκώ»

Γιώργος Βέλτσος

(με 3 παρεμβάσεις της Ευγενίας Βάγια)

Σκηνοθεσία: Σοφία Καρακάντζα

Μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός

Λήξη παραστάσεων: Κυριακή 17|03|2024

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Προσδοκώ, το νέο έργο του Γιώργου Βέλτσου (με τρεις παρεμβάσεις της Ευγενίας Βάγια), παρουσιάζεται στο Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καρακάντζα και μουσική Δημήτρη Καμαρωτού.

Το Προσδοκώ είναι ένα νέοέργο για τη μνήμη, τον θάνατο και την αθανασία, ένας επικήδειος για το θέατρο, όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα, αλλά και για την Ιστορία. Πρόκειται για ένα παιγνίδι ανταγωνισμού και επικράτησης ανάμεσα στους νεκρούς και τους ζωντανούς. Οι νεκροί καταλαμβάνουν πολύ χώρο και οι ζωντανοί εκδικούνται συρρικνώνοντας τις ιστορικές μνήμες σε ξέφτια από παλιές ρεκλάμες και απόηχους συνθημάτων. Οι μνημειώδεις φιγούρες της μεταπολίτευσης, αποκαθηλώνονται και αποσυνδέονται από την ουσία της πράξης τους. Ο θρήνος αναδύεται από τον κλαυσίγελο, το πολιτικό αποκτά καινούργιο νόημα καθώς συνδέεται με την καθημερινή αίσθηση της απώλειας, που συνεχώς γιγαντώνεται. Σε αυτόν τον αγώνα ανάμεσα στα ξέφτια της μνήμης και τον θρήνο πάνω από το κενό, που δημιουργεί η απώλεια, ποιος θα βγει νικητής;

“Εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι ο αδύναμος. Θέλω να ζήσω εγώ όπως οι άλλοι Έλληνες. Μ’ακούτε; Να ζήσω” (Γιώργος Bέλτσος)

*Κατάλληλη για θεατές άνω των 12 ετών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Σοφία Καρακάντζα, Σκηνικά-Κοστούμια: Ράνια Εμμανουηλίδου: Μουσική κειμένου-Πρωτότυπη μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός, Χορογραφία-Κίνηση: Μέλπω Βασιλικού, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτις: Ευανθία Σωφρονίδου, Β΄ βοηθός σκηνοθέτη: Μαρκέλλα Καραπιπέρη, Οργάνωση Παραγωγής: Ειρήνη Χατζηκυριακίδου, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Λουίζα Μαρία Χαραλάμπους

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Χορός Μίμων

Ελένη Θυμιοπούλου, Μαρία Καραμήτρη, Αίγλη Κατσίκη, Εύη Κουταλιανού, Θεοδώρα Λούκας, Δημήτρης Ναζίρης, Γιάννης Τομάζος, Γιάννης Χαρίσης

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη-Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 19.30 & 21.15

Κυριακή: 19:00

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Οι ληστές» του Φρίντριχ Σίλλερ

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης

Μουσική σύνθεση: Λόλα Τότσιου

Λήξη παραστάσεων: 24|03|2024

«Οι ληστές», του Φρίντριχ Σίλλερ, του μεγάλου ρομαντικού ποιητή της γερμανικής λογοτεχνίας, συνεχίζεται στο Βασιλικό Θέατρο, μέσα από τη σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του Ακύλλα Καραζήση. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραγωγή, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στο ΚΘΒΕ.

«Οι Ληστές» είναι ένα έργο -σταθμός στην παγκόσμια δραματουργία, ένα κείμενο- σκάνδαλο, όπως χαρακτηρίστηκε, την εποχή που γράφτηκε – στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα-, ένα «επαναστατικό παραμύθι» που αντανακλά το ξέσπασμα της οργής για την κοινωνική αδικία και ανισότητα. Το έργο, μέσα από τις πολιτικές αναφορές του, μας προκαλεί να αναμετρηθούμε με τους προβληματισμούς του σε κάθε εποχή, καθώς τα θέματα που θίγει, όπως, η σύγκρουση της λογικής με το συναίσθημα, η ασυμμετρία ισχύος μέσα στην κοινωνία, η σχέση του νόμου με την ελευθερία, ισχύουν πάντα.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Φραντς Μορ, ο μικρότερος γιος του Μαξιμίλιαν Μορ, είναι ένας αδίστακτος ευγενής που επιθυμεί να καταχραστεί τα δικαιώματα του μεγαλύτερου αδελφού του, Καρλ, συκοφαντώντας τον στον πατέρα τους, με πλαστά στοιχεία και ανυπόστατες κατηγορίες. Ο χαρισματικός Καρ, ο αγαπημένος γιος του γέρου Μορ, με την ελεύθερη φύση και την επαναστατική του ιδιοσυγκρασία, πληροφορείται από τον αδελφό του ότι ο πατέρας του τον αποδιώχνει. Απελπισμένος από την εξέλιξη αυτή συγκεντρώνει μια ομάδα ληστών και αποφασίζει να ζήσει εκτός νόμου στο δάσος. Μέχρι που μαθαίνει την προδοσία του αδελφού του και αποφασίζει να πάρει εκδίκηση.

Οι Ληστές (Die Räuber)παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1782 στο Εθνικό Θέατρο του Μάνχαϊμ και σημείωσαν πρωτοφανή επιτυχία. Ακολούθησαν αναδημοσιεύσεις, απομιμήσεις, μεταφράσεις ενώ κορυφαίοι μεταγενέστεροι συγγραφείς και θεωρητικοί εμπνεύστηκαν από το έργο ή ασχολήθηκαν με αυτό. Ως ένα αντιπροσωπευτικό κείμενο του κινήματος της Θύελλας και Ορμής, οι Ληστές μετουσιώνουν σε τέχνη τις επαναστατικές ιδέες ενάντια στην εξουσία και τον αυταρχισμό.

Ο Φρίντριχ Σίλλερ αντλεί στοιχεία από τον ώριμο κλασικισμό, ενσωματώνοντας το κίνημα του ρομαντισμού σε ένα έργο που διακηρύσσει την ελευθερία ενάντια στην τυραννία και που κινείται διαλεκτικά μεταξύ ατομισμού και κοινωνίας, ρεαλισμού και μεταφυσικής, ηθικής και αλαζονείας, ιδεαλισμού και μηδενισμού, ιδιοφυίας και εγκλήματος, τάξης και επανάστασης, προσωπικής ελευθερίας και νόμου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας, Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης, Σκηνικά: Μαρία Πανουργιά, Κοστούμια:Ιωάννα Τσάμη, Μουσική σύνθεση: Λόλα Τότσιου, Επιμέλεια Ομαδικής Κίνησης: Ηλέκτρα Καρτάνου, Φωτισμοί: Μαριέττα Παυλάκη, Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάρα Τσικάρα, Βοηθός Σκηνογράφου & Ενδυματολόγου: Σόνια Καϊτατζή, Βοηθός Σκηνογράφου: Σοφία Θεοδωράκη, Οργάνωση Παραγωγής: Μαριλύ Βεντούρη, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

*Βοηθός σκηνοθέτη στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Άννα Ρίζου

Βοηθός ενδυματολόγου/ σκηνογράφου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Μαρία Ωρολογά

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Χαρά Γιώτα, Κωστής Καπελλίδης, Φαμπρίτσιο Μούτσο, Γιάννης Σύριος: Ληστές: (Σβάιτσερ, Ρόλλερ, Σούφτερλε, Γκριμ)

Χρίστος Νταρακτσής: Μόριτς

Φωτεινή Τιμοθέου: Σπήγκελμπεργκ

Έφη Σταμούλη: Μαξιμίλιαν φον Μορ

Γιάννης Τσεμπερλίδης: Φραντς φον Μορ

Γιώργος Κολοβός: Καρλ φον Μορ

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου: Αμάλια

Μάρα Τσικάρα: Χέρμαν

Ηλέκτρα Καρτάνου: Aφηγήτρια |Περιπλανώμενη

Λωξάνδρα Λούκας: Το παιδί (Μαργαρίτα)

Μουσικοί επί σκηνής: Αλίκη Μάρδα (βιολοντσέλο), Κατερίνα Ταντανόζη (τρομπέτα

‘Ωρες παραστάσεων

Τετάρτη: 18.30

Πέμπτη- Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 17.30 & 20.30

Κυριακή: 18.30

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ– ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Fake Newsica. Π@ραμυθομπερδέματα!»

Κείμενο: Στάθης Παχίδης- Σταυρούλα Παγώνα

Σκηνοθεσία: Εύη Σαρμή

Λήξη παραστάσεων: 21|04|2024

Η νέα ευφάνταστη παραγωγή της Παιδικής Σκηνής του ΚΘΒΕ «Fake Newsical. Παρ@μυθομπερδέματα!» συνεχίζεται στο Βασιλικό Θέατρο, σε κείμενο Στάθη Παχίδη – Σταυρούλας Παγώνα και σε σκηνοθεσία Εύης Σαρμή.

Μα τι συμβαίνει στο Βασίλειο των Παραμυθο-ηρώων;;;

Φήμες και διαδόσεις κυκλοφορούν ασύστολα και κλονίζουν την εικόνα των Ηρώων των Παραμυθιών που όλοι αγαπάμε!!!

Αλήθεια ή ψέματα πως ο κακός Λύκος έχει γίνει Vegan;

Αλήθεια ή ψέματα ότι το Τέρας προσέλαβε imagemakers για να τον κάνουν… Πεντάμορφο;

Αλήθεια ή ψέματα πως ο Ηρακλής είχε και 13ο άθλο που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει;

Αλήθεια ή ψέματα πως η Σταχτοπούτα έβαλε βαμβάκι στο γοβάκι για να της εφαρμόζει τέλεια;

Αλήθεια ή ψέματα πως η Ωραία Κοιμωμένη φίλησε βάτραχο βατραχοτροφείου;

Αλήθεια ή ψέματα ότι οι Πρίγκιπες έχουν εξαφανιστεί από όλα τα παραμύθια;

Το Σωματείο των Γιαγιάδων, οι ισχυροί θεματοφύλακες των παραμυθιών, αποφασίζει να δράσει και καλεί το αρχιλαγωνικό… τον Ντετέκτιβ Ρεβιθούλη που με τη βοήθεια της Τεχνολογίας και της… μαμάς του καλείται να λύσει το μυστήριο της διάδοσης των Fakenews!

Με συνεχείς ανατροπές, γέλιο, μουσικές, τραγούδια και αναπάντεχα παραμυθομπερδέματα… ξετυλίγεται μια ξεκαρδιστική ιστορία μυστηρίου – μέχρι και GPS έχουμε για να μη χαθούμε. Ως video-guest εμφανίζονται ο youtuber… Panos Dent και η τραγουδίστρια και ηθοποιός Ρούλα Μανισάνου ως Νονά της Σταχτοπούτας!

Μα να εξαφανιστούν όλοι οι Πρίγκηπες;;;

Συντελεστές

Κείμενο- Στίχοι τραγουδιών- Σύνθεση Πρωτότυπης Μουσικής: Στάθης Παχίδης, Κείμενο- Στίχοι τραγουδιών: Σταυρούλα Παγώνα, Σκηνοθεσία: Εύη Σαρμή, Σκηνικά- Κοστούμια: Δανάη Πανά, Eνορχήστρωση -Μουσική παραγωγή- Ηχοληψία: Γιώργος Πεντζίκη ς, Κίνηση- Χορογραφίες: Ιωάννα Δεμερτζίδου, Σύμβουλος κινησιολόγου: Ευανθία Σωφρονίδου, Φωτισμοί: Γιάννης Τούμπας, Μουσική διδασκαλία: Χρύσα Τουμανίδου, Video Graphics: Mike Rafail, Video: Άντα Λιάκου, Κατασκευή ιστοσελίδας: Ecolapsis, Επιστημονική συνεργάτιδα ΑΠΘ: Αναστασία Κατσαουνίδου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάρα Μαλγαρινού, Οργάνωση παραγωγής: Μαρίνα Χατζηιωάννου, Οδηγός σκηνής: Αθανασία Ανδρώνη, Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μαριάννα Αβραμάκη (Μαμά Ντεντέκτιβ), Λευτέρης Αγγελάκης (Γιαγιά 2, Μπριζόλας Χοιρινόπουλος, Τραυματιοφορέας 2, Βάτραχος, Κουδούνι), Πελαγία Αγγελίδου (Ψητοπώλης, Προϊσταμένη Νοσοκόμα, Βάτραχος, Νταίζη Φουσκοχείλη), Μάνος Γαλανής (Γιατρός, Πελάτισσα 2, Χάρης Τούμπανος, Πρίγκιπας), Ελένη Γιαννούση (Πεντάμορφη, Κακιά Αδελφή Σταχτοπούτας), Ηλέκτρα Γωνιάδου (Σταχτοπούτα, Ξυπνητήρι Ντριν), Θανάσης Δισλής (Γιαγιά Γ, Μπέικον Χοιρινόπουλος, Τραυματιοφορέας 2, Μπάμπης Σιφώνης, Βάτραχος), Αλέξανδρος Ζαφειριάδης (Ντεντέκτιβ), Μάρα Μαλγαρινού (Καρακακιά Αδελφή Σταχτοπούτας, Ξυπνητήρι, Κούκος, Βατραχοπριγκίπισσα, Κοκκινοσκουφίτσα), Μαρία- Νεφέλη Παρασκευοπούλου (Άβουλη Αδελφή Σταχτοπούτας, Ξυπνητήρι Digital, Βάτραχος), Δημήτρης Σακατζής (Κακός Λύκος, Πατέρας της Πεντάμορφης), Γιώργος Σφυρίδης (Τέρας, Πελάτισσα 3), Ελευθερία Τέτουλα (Ωραία Κοιμωμένη, Πινόκιο, Πελάτισσα 1), Γιάννης Τσάτσαρης (Ηρακλής), Γιάννης Τσιακμάκης (Αρχιγιαγιά, Πιτόγυρος Χοιρινόπουλος, Τραυματιοφορέας 1, Λίνος Τσουλούφης, Βάτραχος), Μανώλης Φουντούλης (Μπάτλερ).

Στο βίντεο της παράστασης συμμετέχουν: ο youtuber Panos Dent και στον ρόλο της Νονάς της Σταχτοπούτας η Ρούλα Μανισάνου.

Παιδικη σκηνη κθβε

Βασιλικό Θέατρο

Παραστάσεις για σχολεία: Τρίτη – Παρασκευή: 10.30

Παραστάσεις για το κοινό: Κάθε Κυριακή 11:00

Κάτω Φουαγιέ Βασιλικού Θεάτρου

ΔΡΑΣΗ- ΒΡΕΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ!»

Για βρέφη από την ηλικία των 8 μηνών έως 3 ετών με τους γονείς/συνοδούς τους

«Από το δωμάτιο στο σαλόνι», μία παράσταση – έκπληξη, η οποία απευθύνεται σε βρέφη από 8 μηνών έως παιδιά 3 ετών αλλά και σε θεατρόφιλους που θα ήθελαν να ζήσουν αυτή την μοναδική θεατρική εμπειρία, παρουσιάζεται κάθε Σάββατο, στις 12.00, στο Κάτω Φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου.

Η Φωτεινή Βελκοπούλου και η Ελένη Γιαννούση,που είχαν την ιδέα και σκηνοθετούν την παράσταση, μας ξεναγούν στον μαγικό κόσμο του σπιτιού όταν σβήνουν τα φώτα, μέσα από τα μάτια ενός βρέφους, με μαγικές μελωδίες από τη δημιουργό Ιόλη Ρώσσιου που αναπαράγονται ζωντανάαπό την ηθοποιό Ηλέκτρα Γωνιάδου.

Τι συμβαίνει όταν σβήνει το φως και μένουμε στο ημίφως λίγο πριν τον ύπνο; Οι ήχοι του σπιτιού πόσο ενοχλητικοί μπορούν να γίνουν; Και όταν οι μεγάλοι κάνουν δουλειές με τί μοιάζουν οι μορφές τους;

Το μελωδικό τραγούδι της μαμάς, οι σκιές στον τοίχο που μαλακώνουν σε ένα παιχνίδισμα με τα δάχτυλα και το αγαπημένο κουνελάκι συμμαχούν στο ταξίδι ανακάλυψης του κόσμου του σπιτιού. Τα πράγματα περπατάνε-πηδάνε-πετάνε, τα έπιπλα παράγουν μουσική, η μπανιέρα γίνεται βυθός και το μικρό παιδί μέσα από τη φαντασία παραδίδεται σιγά σιγά στην ηρεμία του ύπνου.

Ένα ταξίδι όπου πρωταγωνιστής είναι το σώμα και η φωνή του ερμηνευτή μια παράσταση μέσα από τα μάτια ενός βρέφους.

Μετά την παράσταση ακολουθεί διαδραστικό παιχνίδι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη ιδέας- Σκηνοθεσία: Φωτεινή Βελκοπούλου- Ελένη Γιαννούση, Μουσική Σύνθεση: Ιόλη Ρώσσιου, Οργάνωση παραγωγής: Ειρήνη Χατζηκυριακίδου

Διανομή: Ελένη Γιαννούση, Ηλέκτρα Γωνιάδου

Κάτω Φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου

Κάθε Σάββατο στις 12.00

