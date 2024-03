Γερμανία: Ο ISIS απειλεί με χτύπημα στο ντέρμπι της Μπάγερν με τη Ντόρτμουντ – Επι πόδος οι Αρχές της χώρας

Στο «στόχαστρο» του ISIS βρίσκεται το μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι της Γερμανίας ανάμεσα σε Μπάγερν και Ντόρτμουντ.

Παραμονή του Klassiker ένα μέσο φιλικά προσκείμενο προς την τρομοκρατική οργάνωση έστειλε απειλητικό μήνυμα που στοχοποιούσε το πλήθος έξω από την «Allianz Arena», προειδοποιώντας για επίθεση μετά το φινάλε του αγώνα.

Πηγές από τη γερμανική Αστυνομία πάντως ρίχνουν τους τόνους και τονίζουν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικίνδυνη κατάσταση, αν και παραδέχονται πως οι δυνάμεις θα πολλαπλασιαστούν για να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και η ασφάλεια των θεατών.

#BREAKING ⚡️ 🇩🇪— ISIS-affiliated Sarh al-Khilafah media published a new threat image as targeting the people around Allianz Arena in Munich at the end of the football match. pic.twitter.com/7ptvWt2s3G