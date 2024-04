Meeting στο Moxy Athens City! Or Meeting Spaces στο Moxy Athens City!

Το Moxy Athens City, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, παρουσιάζει 4 νέους εντυπωσιακούς χώρους, ιδανικούς για επαγγελματικά meetings και παρουσιάσεις

Αθήνα, 01/04/2024 – «Έχουμε meeting στο MOXY!» αυτή θα είναι η πρώτη σκέψη όσων βρίσκονται στην Αθήνα και αναζητούν τον πιο ανεπιτήδευτα φιλόξενο και πολυσυλλεκτικά συναρπαστικό χώρο για να διοργανώσουν τα επαγγελματικά τους meetings, σε τέσσερις νέους χώρους σύγχρονου design και street art.

Το Moxy Athens City , το πρώτο vibrant lifestyle hotel brand από τη Marriott, άρρηκτα συνδεδεμένο με την τέχνη, παρουσιάζει τέσσερα νέα meeting spaces, συνολικής έκτασης 207 τ.μ που φέρουν την υπογραφή του ταλαντούχου mural artist SimpleG, ο οποίος κατάφερε να δημιουργήσει μαγικούς κόσμους με τις τοιχογραφίες του, συνδυάζοντας ζωγραφική στο χέρι και street art.

Οι αίθουσες από 25 έως 115 τ.μ., συνολικής έκτασης 207 τ.μ., μπορούν να φιλοξενούν συναντήσεις έως και 105 ατόμων. Διαθέτουν τηλεοπτικές οθόνες μεγάλων διαστάσεων ή projector & screen, WiFi και in-room buffet bar για coffee breaks και μεσημεριανό, καθώς επίσης και για after-meeting cocktails.

Οι χώροι, μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν για ποικίλες άλλες εκδηλώσεις, όπως, press conference, fashion bazaars ή lifestyle events, που θα μείνουν αξέχαστα.

Moxy Athens City

ΣΤΑΔΙΟΥ 65, +302144082020

Πληροφορίες και κρατήσεις: [email protected]

Σχετικά με τη SWOT Hospitality

Σε λειτουργία από τον Μάιο του 2013, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση ξενοδοχείων και επενδύσεων, τη διαχείριση και ανάπτυξη περιουσίας, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες, να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση ενός οράματος αριστείας. H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio 10 ξενοδοχείων αξίας 200 εκ. ευρώ, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση white label operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντικό track record υψηλών αποδόσεων και value creation, έχοντας συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία της περιοχής, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1δις ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το swot.gr