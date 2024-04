Ο Γιώργος Λάνθιμος διεκδικεί τον Χρυσό Φοίνικα στην τέταρτη παρουσία του στο Φεστιβάλ των Καννών με το «Kinds of Kindness» και πρωταγωνιστές τους Έμμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Γουίλεμ Νταφόε και Μάργκαρετ Κουάλεϊ.

Η εφετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 25 Μαΐου 2024 και περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα, που συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως τους Φράνσις Φορντ Κόπολα, Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Τζορτζ Μίλερ, Άντρεα Άρνολντ και Πολ Σρέιντερ.

Στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα, που αποτελείται μέχρι στιγμής από 19 ταινίες, συναντάμε τον δύο φορές βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα (για τη «Συνομιλία» και το «Αποκάλυψη Τώρα»), Φράνσις Φορντ Κόπολα, με το magnum opus του, το πολυαναμενόμενο «Megalopolis», με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Ντράιβερ, τον Γιώργο Λάνθιμο με τη νέα του ταινία, σε σενάριο Ευθύμη Φιλίππου, την Άντρεα Άρνολντ με το «Bird» και πρωταγωνιστή τον Μπάρι Κιόγκαν, τον Ζακ Οντιάρ μ’ ένα μιούζικαλ με τη Σελένα Γκόμεζ, τον Αλί Αμπάσι με το «The Apprentice», που καταγράφει τη νεανική ζωή του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τους Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Πάολο Σορεντίνο, Κίριλ Σερεμπρένικοφ, Πολ Σρέιντερ και τον Κριστόφ Ονορέ με μια ταινία αφιερωμένη στη ζωή του Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, με πρωταγωνίστριες τις Κατρίν Ντενέβ και Κιάρα Μαστρογιάνι.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Επίσημου Διαγωνιστικού θα είναι η Αμερικανίδα Γκρέτα Γκέργουιγκ, ενώ αποδέκτης του εφετινού Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα θα είναι ο σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης Τζορτζ Λούκας.

Όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου, για πρώτη φορά, φέτος, το φεστιβάλ θα έχει διαγωνιστικό τμήμα Immersive. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τιερί Φρεμό δήλωσε ότι η διοργάνωση συμπαραστέκεται στην Αργεντινή και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μ’ ένα ειδικό πρόγραμμα στην Αγορά, αλλά και ότι αφιερώνουν ολόκληρο το φετινό φεστιβάλ στον σημαντικό Γάλλο κριτικό κινηματογράφου Μισέλ Σιμάν, ο οποίος έφυγε τον περασμένο Νοέμβριο από τη ζωή.

Ακολουθεί το πρόγραμμα αναλυτικά:

Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα

The Apprentice, Αλί Αμπάσι

Motel Destino, Καρίμ Αϊνούζ

Bird, Αντρεα Αρνολντ

Emilia Perez, Ζακ Οντιάρ

Anora, Σον Μπέικερ

Megalopolis, Φράνσις Φορντ Κόπολα

The Shrouds, Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

The Substance, Κοραλί Φαρζά

Grand Tour, Μιγκέλ Γκόμες

Marcello Mio, Κριστόφ Ονορέ

Caught by the Tides, Ζία Ζάνγκε

All We Imagine as Light, Παγιάλ Καπάντια

Kinds of Kindness, Γιώργος Λάνθιμος

L’amour ouf, Ζιλ Λελούς

Diamant brut, Αγκάτ Ριντινγκέρ

Oh Canada, Πολ Σρέιντερ

Limonov-The Ballad, Κιρίλ Σερεμπρένικοβ

Parthenope, Πάολο Σορεντίνο

The Girl with the Needle, Μάγκνους φον Χορν

Ένα Κάποιο Βλέμμα

Norah, Ταουφίκ Αλζαΐντι

The Shameless, Κονσταντίν Μπογιάνοφ

Le Royaume, Ζουλιέν Κολόνα

Vingt Dieux!, Λουίζ Κουρβουαζιέ

Who Let the Dog Bite?, Λετισιά Ντος

Black Dog, Γκουαν Χου

The Village Next to Paradise, Μο Χαράουε

September Says, Αριάν Λαμπέντ

L’ histoire de Souleymane, Μπόρις Λόζκιν

The Damned, Ρομπέρτο Μινερβίνι

On Becoming a Guinea Fowl, Ρουνγκάνο Νιόνι

My Sunshine, Χιρόσι Οκουγιάμα

Santosh, Σάντια Σούρι

Viet and Nam, Τρουόνγκ Μιν Κουί

Armand, Χαλφντάν Ουλμάν Τοντέλ

Cannes Premiere

Misericorde, Αλέν Γκιροντί

C’est pas moi, Λεός Καράξ

Everybody Loves Touda, Ναμπίλ Αγιούτς

The Matching Bang, Εμανουέλ Κουρκόλ

Rendez-vous avec Pol Pot, Ρίτι Παν

Le roman de Jim, Αρνό Λαριέ, Ζαν-Μαρί Λαριέ

Εκτός Διαγωνιστικού

Furiosa: A Mad Max Saga, Τζορτζ Μίλερ

Horizon: An American Saga, Κέβιν Κόστνερ

She’s Got No Name, Τσαν Πίτερ Χο-Σαν

Rumours, Εβαν Τζόνσον, Γκέιλεν Τζόνσον, Γκάι Μάντιν

Ειδικές Προβολές

La Belle de Gaza, Γιολάντ Ζαουμπερμάν

Learn, Κλερ Σιμόν

The Invasion, Σεργκέι Λοζνίτσα

Ernest Cole, Lost and found, Ραούλ Πεκ

Le fil, Ντανιέλ Οτέιγ

Μεταμεσονύκτιες Προβολές

Twilight of the Warrior Walled in, Σόι Τσενγκ

I, the Executioner, Σέουνγκ Γουαν Ρίου

The Surfer, Λόρκαν Φίνεγκαν

Les femmes au Balcon, Νοεμί Μερλάν

