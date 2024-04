Μακελειό στο Σίδνεϊ: Έξι οι νεκροί από την αιματηρή επίθεση – Σε κρίσιμη κατάσταση ένα βρέφος (Video)

Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών μετά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε κατάμεστο εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στο παραθαλάσσιο προάστιο της Ακτής Μπόντι το Σάββατο (13/4).

Η αστυνομία έχει πλέον επικαιροποιήσει την ανακοίνωσή της από νωρίτερα και επιβεβαιώνει ότι ο ύποπτος δράστης μαχαίρωσε θανάσιμα έξι άτομα πριν σκοτωθεί από αστυνομικό.

Νωρίτερα, η αστυνομία έκανε λόγο για πέντε θύματα, ενώ πολλά άλλα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Επτά τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος εννέα μηνών. Σοβαρά τραυματισμένη ήταν και η μητέρα του η οποία κατέληξε πριν λίγο.

Σε σχετική ερώτηση για την κατάσταση της υγείας του βρέφους, η διευθύντρια της αστυνομίας, είπε: «Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι είχαν μπει στο χειρουργείο. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε, πραγματικά. Είναι τρομερό, τρομερό», δήλωσε ο Γουέμπ.

Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι, η οποία σημειώθηκε σήμερα σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, φαίνεται να «έδρασε μόνος του», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Για εμάς όλους αυτό το βράδυ, οι φρικτές σκηνές από το Bondi Junction (το όνομα του εμπορικού κέντρου) ξεπερνούν κάθε λέξη και κατανόηση», δήλωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, είπε πως παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα του δράστη.

«Ήταν μια απεχθής πράξη βίας, που στόχευε αδιακρίτως αθώους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν ένα συνηθισμένο Σάββατο να κάνουν τα ψώνια τους»,

«Απόψε οι πρώτες σκέψεις όλων των Αυστραλών είναι στα θύματα αυτών των αποτρόπαιων πράξεων».

Σε Συνέντευξη Τύπου, η αστυνομική διευθύντρια της NSW Karen Webb δήλωσε ότι όπως και η κοινότητα, και η αστυνομία, αισθάνεται «πολύ λυπημένη για ό,τι συνέβη εδώ… δεν θα πρέπει να έχει καμία ανησυχία, συνεχή ανησυχία. Πιστεύουμε ότι το άτομο αυτό έδρασε μόνο του και δεν υπάρχει καμία συνεχιζόμενη απειλή για την κοινότητα».

Commissioner Karen Webb speaking about the #BondiJunction stabbing. Four women died in shopping centre, one died in hospital. One man died in the centre. Further eight in hospitals including a nine month old. pic.twitter.com/A7wPTI1uax