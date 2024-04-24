search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 04:04
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.04.2024 13:37

Υπερταμείο: Ένα βήμα πιο κοντά στο μετασχηματισμό του σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο

24.04.2024 13:37
deltio-typougr

Ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου με αντικείμενο τη θεμελίωση και την επιτυχή σύσταση του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου

Με ταχείς ρυθμούς το Υπερταμείο προχωρά στα επόμενα στρατηγικά βήματα για τον μετασχηματισμό του σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, προκηρύσσοντας διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη Συμβούλου, ο οποίος θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες προετοιμασίας και υλοποίησης που απαιτούνται για τη θεμελίωση και την επιτυχή σύσταση και λειτουργία του Ταμείου.

Η δημιουργία ενός νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, θα έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση με έμφαση σε τομείς και κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα θα στοχεύει στην κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Ο στόχος του Ταμείου θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων α) τη δημιουργία υπεραξίας και θετικών αποδόσεων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των πολιτών και β) την υποστήριξη και ενίσχυση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας σε στρατηγικής σημασίας και υψηλής προτεραιότητας οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την πράσινη μετάβαση, τις υποδομές και τις νέες τεχνολογίες   

Στο πλαίσιο αυτό το Υπερταμείο εκκίνησε (22.03.2024) διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Request for Proposal – RFP) καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη – τα οποία μπορούν να είναι ένας Σύμβουλος ή Κοινοπραξία Συμβούλων – να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμφωνίας για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εδώ.

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να συνδράμει το Υπερταμείο με τη γνώση και πρότερη εμπειρία του στη σύσταση και λειτουργία ανάλογων επιτυχημένων προωτοβουλιών στην Ευρώπη και αλλού. Για αυτό το το σκοπό, θα κληθεί επίσης να κινητοποιήσει ισχυρή και με αποδεδειγμένη εμπειρία ομάδα έργου.

Τα απαιτούμενα παραδοτέα θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ακόλουθες φάσεις εργασιών:

  • Η φάση της Προετοιμασίας (α’ φάση)

Θα εσιηγηθεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για  το λειτουργικό πλαίσιο του Ταμείου, και θα εισηγηθεί μεταξύ άλλων επενδυτική στρατηγική, τη διακυβέρνηση, την οργάνωση και το επενδυτικό πλαίσιο του Ταμείου.

  • Η φάση της Υλοποίησης (β’ φάση)

Θα ξεκινήσει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης Προετοιμασίας.. Σκοπός της β’ φάσης είναι να καθοριστούν οι βασικές επενδυτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες και απαιτήσεις του Ταμείου, τόσο από άποψη οργάνωσης όσο και από άποψη επενδυτικού σχεδιασμού, σύστασης εγκριτικών οργάνων, διαδικασιών (πχ διαχείρισης κινδύνου) κοκ που θα επιτρέψουν την έναρξη των εργασιών του..

  • Το χρονοδιάγραμμα
  • Όλα τα τελικά παραδοτέα της φάσης αυτής θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουνίου 2024.
  • Η φάση της Υλοποίησης θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της φάσης Προετοιμασίας. Τα παραδοτέα της φάσης αυτής θα πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος του 2024.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για τα ιρανικά drones

iran-234823
ΚΟΣΜΟΣ

Δίχως τέλος το σφυροκόπημα, «θέμα ωρών ο έλεγχος» του εναέριου χώρου του Ιράν – Αποκλείει «παράδοση» η Χεζμπολάχ, Ισπανία «αδειάζει» ΗΠΑ – Όλες οι εξελίξεις

panagios tafos ierousalim
ΚΟΣΜΟΣ

Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων

athinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθηναϊκός: Στους τελικούς του EuroCup Γυναικών μετά από 16 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

zouni-skentzos-new
LIFESTYLE

Πέμη Ζούνη - Στάθης Σκέντζος: Χώρισαν μετά από 24 χρόνια γάμου

paxlavi farsa
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι φαρσέρ δουλεύουν «ψιλό γαζί» τον Ρεζά Παχλαβί - Εμφανίστηκαν ως συνεργάτες του Μερτς, ο ένας του συστήθηκε ως «Αδόλφος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 04:04
donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για τα ιρανικά drones

iran-234823
ΚΟΣΜΟΣ

Δίχως τέλος το σφυροκόπημα, «θέμα ωρών ο έλεγχος» του εναέριου χώρου του Ιράν – Αποκλείει «παράδοση» η Χεζμπολάχ, Ισπανία «αδειάζει» ΗΠΑ – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3