Σάκης Αρναούτογλου: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη, έρχονται βροχές την Πέμπτη – Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα (photos)

Η σκόνη υποχωρεί σταδιακά μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (24/4), ενώ αύριο Πέμπτη αναμένονται βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, ο καιρός θα είναι γενικά καλός το ερχόμενο Παρασκευοσάββατο, με εξασθενημένους ανέμους στα πελάγη και καλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Για τη Μεγάλη Εβδομάδα, σημείωσε πως ο καιρός θα συνεχίσει να είναι καλός στις περισσοτερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας τις θερμές ώρες της ημέρας.

Τέλος, για το Πάσχα τόνισε πως «αν και σχετικά μακριά, με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, αινιγματικός παραμένει για ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα ο καιρός ως προς την πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων και σε ποιες περιοχές της χώρας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αρναούτογλου:

«Οι βροχές της Πέμπτης ανα εξάωρο με μια ματιά!

Υποχωρεί μέχρι και αργά το βράδυ απόψε σταδιακά η σκόνη από τα δυτικά προς τα ανατολικά (παρακαλώ κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)

Οι άνεμοι την Πέμπτη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στο βόρειο ιόνιο και το βόρειο αιγαίο, και στα 5-7 μποφόρ στα νοτιότερα τμήματά τους. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 20-24 βαθμούς στα βόρεια, τους 20-21 βαθμούς στα δυτικά, τους 25-27 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στους 22 με 24 βαθμούς στα νησιά του αιγαίου

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός το ερχόμενο Παρασκευοσάββατο με εξασθενημένους ανέμους στα πελάγη και καλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Σύμφωνα και με τα σημερινά στοιχεια από την ερχόμενη Κυριακή αλλά και τις περισσότερες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας καλός θα διατηρηθεί ο καιρός στις περισσοτερες περιοχές της χώρας με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία τα μεσημέρια θα παραμείνει σε αρκετά φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα μαζί με σχετική ψύχρα τη νύχτα και τις πρωινές ώρες.

Οσον αφορά στους ανέμους τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα πρέπει να επικρατήσουν βοριάδες που μόνο στο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 5-7 και πιθανόν στις Κυκλάδες τοπικά τα 8 μποφόρ)

Αν και σχετικά μακριά, με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, αινιγματικός παραμένει για ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα ο καιρός ως προς την πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων και σε ποιες περιοχές της χώρας γιατί θερμοκρασιακά θα πρέπει ο αυτός να εξακολουθεί να κοιτάζει προς την άνοιξη!».

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Κόκοτας: Θετικά δείγματα για την υγεία του – Ανταποκρίθηκε σε οδηγίες γιατρών

Τήλος: Διάσωση 30 μεταναστών σε παραλία – Τρεις συλλήψεις

Το Σαββατοκύριακο οι απολογίες των 67 για την δολοφονία του αστυνομικού στο Ρέντη – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την επιχείρηση «Δαμόκλειος Σπάθη»