Τα Novacinema δημιουργούν τη ζώνη «Easter Fun» με τους καλύτερους ήρωες κινουμένων σχεδίων!

Από τις 26 Απριλίου έως 12 Μαΐου στο Novacinema2 έρχεται η αγαπημένη καθημερινή πασχαλινή ζώνη «Easter Fun» (στις 20:00) για όλη την οικογένεια, με μεταγλωττισμένες ταινίες με τους καλύτερους ήρωες κινουμένων σχεδίων!

«Shrek», «Minions», «Spider Man» και άλλοι ήρωες θα κρατήσουν συντροφιά στους συνδρομητές με τις περιπέτειες τους!

H Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με αφορμή το Πάσχα, δημιουργεί από τις 26 Απριλίου έως 12 Μαΐου στο Novacinema2 την αγαπημένη καθημερινή πασχαλινή ζώνη « Easter Fun» (στις 20:00) για όλη την οικογένεια, με μεταγλωττισμένες ταινίες με τους καλύτερους ήρωες κινουμένων σχεδίων!

Οι συνδρομητές θα απολαύσουν τον Απρίλιο τις ταινίες «Sing» (26/4), «Ruby Gillman Teenage Kraken» (27/4), «Minions» (28/4), «Chickenhare and the Hamster of Darkness» (29/4), «Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, 30/4).

Τον Μάιο θα προβληθούν οι ταινίες «Despicable Me» (1/5), «Monster House» (2/5), «Spider-Man: into the spider-verse» (3/5), «The swan princess: far longer than forever» (4/5), «Samsam» (5/5 & 10/5), «The son of bigfoot» (6/5), «Shrek the third» (7/5), «Puss in boots: the last wish, 8/5)», «The Swan princess: a fairytale is born» (9/5), « Hotel Transylvania 3: summer vacation» (11/5) «Spider-Man: across the spider-verse» 12/5).

Απόλαυσε η ζώνη «Easter Fun» στα Novacinema αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.