Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – «A Dot for a Decade»: Εγκαίνια για την έκθεση εικαστικών έργων του Μιθριδάτη

ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ

A Dot for a Decade

A Retrospective Exhibition | 1994 – 2024

Διάρκεια: 18 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2024

Εγκαίνια: Τετάρτη 22 Μαΐου

Foyer 2ου ορόφου

Είσοδος Ελεύθερη

Η Amok Time Arts και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζουν, την πρώτη ατομική έκθεση εικαστικών έργων του Μιθριδάτη, με τίτλο «A Dot for a Decade».

Πρόκειται για παρουσίαση έργων από το 1994 που ο καλλιτέχνης ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του πορεία στη Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, μέχρι και σήμερα που συνεχίζει να δημιουργεί με το ίδιο πάθος, αλλά με περισσότερη εμπειρία.

Ο τίτλος έρχεται από τον καλλιτέχνη, περιγράφοντας συνοπτικά ολόκληρη την έκθεση, μιας που περιλαμβάνει 30 χρόνια δημιουργίας. Κάθε τελεία (dot) αντιπροσωπεύει μια δεκαετία και αφού οι τελείες συνδέονται, δείχνουν ότι το συγκεκριμένο σημείο στίξης δεν δηλώνει το τέλος, αλλά την έναρξη της επόμενης διαδρομής, με σκοπό την συνάντηση με το επόμενο dot.

Κάθε τελεία “επιλέγει” ένα χρώμα. Άσπρο, Κόκκινο, Μαύρο. Τα τρία αυτά χρώματα αποτελούν αγαπημένο συνδυασμό για το Μιθριδάτη, καθώς τον συντροφεύουν σε πολλαπλές εκφάνσεις την καλλιτεχνικής του έκφρασης και δημιουργικότητας.

Πρώτη ατομική έκθεση και συγχρόνως Retrospective, καθώς οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν έργα από διάφορες περιόδους της ζωής του καλλιτέχνη.

Η έκθεση περιλαμβάνει μεγάλο θεματικό εύρος από έργα, ποικίλων διαστάσεων, υλικών, τεχνοτροπιών, πειραματισμών και χρονολογιών. Καλύπτοντας έτσι, ένα μεγάλο φάσμα τεχνικών, από την κλασσική μελέτη του ανθρώπινου σώματος, μέχρι και κομμάτια που αγγίζουν το POP ρεύμα, αλλά και τη μουσική βιντεογραφία του Μιθριδάτη.

Ενδεικτικά, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τα έργα της έκθεσης είναι: Μελάνι, Γραφίτης, Λαδοπαστέλ σε Χαρτί, Πλαστικά Χρώματα και Πίσσα σε Τελάρα και Ξύλο αλλά και Χαρακτικά.

Σας περιμένουμε όλους σε μια συνάντηση, να συνομιλήσουμε μέσω της τέχνης και να διευρύνουμε τους καλλιτεχνικούς μας ορίζοντες.

Διάρκεια: 18 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2024

Εγκαίνια: Τετάρτη 22 Μαΐου

Ώρες επισκέψεων: Δευτέρα έως και Κυριακή 18.00-22.00

Είσοδος για το κοινό, ελεύθερη.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Πειραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2103418550. www.mcf.gr

