Ερυθρά Θάλασσα: Επίθεση Χούθι στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Cyclades με βαλλιστικούς πυραύλους και drone (videos)

Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drone κατά ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου που ταξίδευε στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι.

Πιο αναλυτικά οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, έβαλαν στο στόχαστρο δυο αμερικανικά αντιτορπιλικά, το φορτηγό πλοίο Cyclades στην Ερυθρά Θάλασσα και το MSC Orion στον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ή CENTCOM, οι Χούθι έθεσαν ως στόχο το MV Cyclades, που φέρει τη σημαία της Μάλτας, με τρεις βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων και τρεις επιθέσεις με drone.

April 29 Red Sea Update



Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H