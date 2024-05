Αντώνης Τουρκογιώργης: Η φωνή των Socrates σιώπησε οριστικά – Η καριέρα και τα σοβαρά προβλήματα υγείας

Μια από τις θρυλικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής, ο Αντώνης Τουρκογιώργης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω social media ο αδελφός του μουσικού, κιθαρίστας Άκης Τουρκογιώργης.

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης που υπήρξε ένας από τους θρυλικούς Έλληνες ρόκερς, έδινε πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον Απρίλιο του 2010 μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας έπειτα από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και έκτοτε δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει ουσιαστικά.

Στη συνέχεια είχε υποβληθεί σε ειδική επέμβαση ενδοαγγειακού εμβολισμού ανευρύσματος εγκεφάλου και με την ολοκλήρωση της τότε επέμβασης οι γιατροί εξέφρασαν στη σύζυγο του την αισιοδοξία τους ότι θα ζήσει, ωστόσο όχι με τον τρόπο που είχε συνηθίσει.

Τον Οκτώβριο του 2018, οι φίλοι του έδειξαν πως δεν τον ξεχνούν και οργάνωσαν μια μεγάλη συναυλία με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξή του ώστε να ακολουθήσει αποκατάσταση σε ειδικό θεραπευτικό κέντρο. Μεταξύ άλλων, στην συναυλία τότε συμμετείχαν η Ελένη Βιτάλη, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Γλυκερία, ο Χρήστος Δάντης, η Ελεονώρα και ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Μπίγαλης, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και άλλα σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης έγινε αρχικά γνωστός ως μπασίστας και τραγουδιστής των ιστορικών Socrates Drank the Conium, τους οποίους και ίδρυσε μαζί με τους Γιάννη Σπάθα (κιθάρα) και Ηλία Μπουκουβάλα (ντραμς).

Οι Socrates Drank the Conium ή αλλιώς Socrates υπήρξαν ένα από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα του ελληνικού ροκ, με δράση σε τέσσερις δεκαετίες (εκείνες του ’70, του ’80, του ’90 και του 2000). Παρότι είχαν ξεκινήσει να ηχογραφούν με ελληνικό στίχο, πολύ γρήγορα θα έκαναν στροφή προς τον αγγλικό, για να γίνουν με τα χρόνια ίσως το πιο σημαντικό αγγλόφωνο ροκ συγκρότημα, που εμφανίστηκε ποτέ στη χώρα.

Το ύφος των Socrates ήταν βασικά το hard rock (με αναφορές στο ηλεκτρικό blues, στον Jimi Hendrix και τους Cream), ενώ στην μοναδική συνεργασία τους με τον Vangelis, στο “Phos” του ’76, θα έτειναν και προς το progressive rock. Αν και ηχογράφησαν ωραίους δίσκους οι Socrates (όλα τα άλμπουμ τους είχαν πάντα μια ποιότητα), εκείνο που θα έπλεκε το θρύλο τους δεν θα ήταν τα άλμπουμ, αλλά οι συναυλίες τους.

Αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα. Το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρότημα», στο οποίο με χιούμορ καταγράφει, πώς δημιουργείται ένα συγκρότημα με βάση την προσωπική του εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα ξετυλίγει τη μουσική του πορεία από τα πρώτα του βήματα στη μουσική μέχρι το τέλος. Κομβικό σημείο βεβαίως του βιβλίου αποτελεί η περιπετειώδης και ανατρεπτική μουσική διαδρομή των σπουδαίων Socrates.

Προσωπικοί δίσκοι

«Τα Μάτια 14» (1986)

«Επεισόδιο» (1988)

«Μόνον Όρθιοι» (1990)

«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)

«Βήματα» (1992)

«Ουφ!» (1998)

Με τους Socrates Drank the Conium

«Socrates Drank the Conium» (1972)

«Taste of Conium» (1972)

«On the Wings» (1973)

«Phos» (1976)

«Waiting for Something» (1980)

«Breaking Through» (1981)

«Plaza» (1984)

