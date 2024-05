Γάζα: Με σφοδρούς βομβαρδισμούς ο «εορτασμός» για τα 76χρονα του Ισραήλ – Στο στόχαστρο και οι πρόσφυγες της Τζαμπαλίγια (videos)

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί πολλαπλασιάστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να εορτάσει, «χωρίς ειρήνη», την επέτειο της ίδρυσής του, την οποία επισκιάζει φέτος ο πόλεμος με τη Χαμάς, που διαρκεί πάνω από 7 μήνες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι έγιναν πλήγματα σε διάφορους τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία» για τους περίπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι βομβαρδισμοί είχαν στο στόχαστρο ειδικά τη Ράφα (νότια), όπου βρίσκονται 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους βίαια εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου.

Παράλληλα, σήμερα (13/5) ισραηλινά άρματα μάχης εισέβαλαν στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερες από 100.000 αμάχους.

Όπως αναφέρουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις η Χαμάς προσπαθεί σε αυτό το σημείο να ανασυνταχθεί και να εξαπολύσει νέες επιθέσεις. Ισραηλινά πλήγματα όμως καταγράφηκαν και στη Ζεϊτούν, ανατολικά της πόλης της Γάζας.

Αψηφώντας τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις (η Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες φοβούνται πολύ βαρύ απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων), ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει να λέει πως θα διεξαχθεί ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα, κατ’ αυτόν το τελευταίο οχυρό των ταγμάτων της Χαμάς.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέταξαν τους άμαχους στο ανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να φύγουν και έκτοτε λένε πως διεξάγουν «στοχευμένες» επιχειρήσεις εναντίον των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Η επίθεση στη Ράφα θα προκαλούσε «χάος», «αναρχία» και «τεράστιες ζημιές» για τον άμαχο πληθυσμό, χωρίς «να επιλύσει το πρόβλημα της Χαμάς», προειδοποίησε χθες Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ένοπλα μέλη της Χαμάς», κι αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση στη Ράφα, ενώ οι Ταξιαρχίες έχουν «επιστρέψει σε ζώνες που το Ισραήλ απελευθέρωσε στον βορρά, ακόμα και στη Χαν Γιούνις», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Με τα πόδια, με αυτοκίνητα, τρίκυκλα και όποιο άλλο μέσο είναι διαθέσιμο, Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να φεύγουν από τομείς της Ράφας, για να προσπαθήσουν να βρουν αλλού καταφύγιο.

«Ζήσαμε κόλαση για τρεις ημέρες και τις χειρότερες νύχτες αφότου άρχισε ο πόλεμος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Χαμάντ, 24 ετών, ένας από τους 300.000 κάτοικοι της Γάζας οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έφυγαν από την ανατολική Ράφα, που βομβαρδίζεται από δόθηκε η διαταγή στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για βομβαρδισμό εναντίον στρατιωτών και στρατιωτικών οχημάτων κοντά στη διέλευση της Ράφας.

«Οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να εκδίδουν διαταγές εξαναγκαστικού εκτοπισμού (…) αναγκάζοντας τους κατοίκους της Ράφας να διαφύγουν προς οπουδήποτε», ανέφερε μέσω X ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

«Το να γίνεται λόγος για ασφαλείς ζώνες είναι ψευδές και παραπλανητικό. Δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία στη Γάζα», πρόσθεσε.

