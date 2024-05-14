Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από σήμερα Τρίτη 14 Μαΐου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου στις 21:00, θα ισχύσουν από το 93,21ο χλμ. έως και το 95,7ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α ΦΑΣΗ : Ασφαλτικές Εργασίες από το 93,21ο χλμ. έως το 93,3ο χλμ. στην περιοχή της Plaza του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων (ΜΣΔ) Θηβών, καθώς και από το 93,3ο χλμ. έως το 95,7ο χλμ. στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)Αναλυτικότερα, από το 93,21ο χλμ. έως και το 93,3ο χλμ. θα ισχύσει αποκλεισμός των 3 δεξιά λωρίδων εξυπηρέτησης καθώς και του δεξιά τμήματος της Plaza του ΜΣΔ Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Από το 93,3ο χλμ. έως και το 95,7ο χλμ. θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας καθώς και της Λ.Ε.Α. Οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και από τις εναπομένουσες λωρίδες εξυπηρέτησης του ΜΣΔ Θηβών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Β ΦΑΣΗ : Ασφαλτικές εργασίες από το 93,21ο χλμ. έως και το 93,3ο χλμ. στην περιοχή της Plaza τους ΜΣΔ Θηβών, καθώς και από το 93,3ο χλμ. έως και το 95,7ο χλμ. στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, από το 93,21ο έως και το 93,3ο χλμ. θα ισχύσει αποκλεισμός των 2 αριστερά λωρίδων εξυπηρέτησης καθώς και του αριστερά τμήματος της Plaza του ΜΣΔ Θηβών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Από το 93,3ο χλμ. έως και το 95,7ο χλμ. θα ισχύσει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. Οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται από τμήμα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και από τμήμα της Λ.Ε.Α., αλλά και από τις εναπομένουσες λωρίδες εξυπηρέτησης του ΜΣΔ Θηβών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.