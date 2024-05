Ένωση Ελλήνων Μουσουργών: Αφιέρωμα στον Μιχάλη Αδάμη

22, 23 Μαΐου 2024

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από την

Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω της ticket services.

Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον συνθέτη και μουσικολόγο Μιχάλη Αδάμη (1929-2013), έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής, στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ στις 22 και 23 Μαΐου 2024, στις 20.30, με ελεύθερη είσοδο. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει δύο συναυλίες στις οποίες θα παρουσιαστούν έργα του Μιχάλη Αδάμη και άλλων καταξιωμένων σύγχρονων συνθετών, καθώς και την ανακοίνωση και βράβευση του προκριθέντος έργου του διαγωνισμού σύνθεσης ηλεκτρονικής μουσικής που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών αποτίοντας φόρο τιμής στον πρωτοπόρο δημιουργό.

Στην πρώτη συναυλία (22/5) θα παρουσιαστούν τα έργα του Μιχάλη Αδάμη Προσχήματα και Παίγμα, καθώς και τα έργα των φιναλίστ του διαγωνισμού σύνθεσης ηλεκτρονικής μουσικής.

Το πρόγραμμα της δεύτερης συναυλίας (23/5) περιλαμβάνει την παρουσίαση του έργου του Μιχάλη Αδάμη Μεταλλικά γλυπτά ΙΙΙ καθώς και έργων των συνθετών Χρήστου Αναστασίου, Ανδρέα Μνιέστρη, Ιωσήφ Παπαδάτου και Ελένης Σκάρκου. Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση και βράβευση του προκριθέντος έργου του διαγωνισμού σύνθεσης ηλεκτρονικής μουσικής. Η συναυλία θα κλείσει με την παρουσίαση σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του έργου του Μ. Αδάμη Τρίπλοκον για σαξόφωνο και μαγνητοταινία, που θα ερμηνεύσει ο Θανάσης Ζέρβας. Πριν από τη συναυλία, θα προηγηθεί ημερίδα (στις 19.00) με αναφορά στη συμβολή του Μιχάλη Αδάμη στην ηλεκτρονική μουσική. Συμμετέχουν οι Θανάσης Αδάμης, Αναστασία Γεωργάκη, Θανάσης Ζέρβας, Θοδωρής Καραθόδωρος, Απόστολος Λουφόπουλος, Ανδρέας Μνιέστρης, Δώρα Παναγοπούλου και Ιωσήφ Παπαδάτος.

«Η αναζήτηση νέων εκφραστικών μέσων αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής περιπέτειας του Μιχάλη Αδάμη. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται από τη γόνιμη επαφή του με την ηλεκτρονική μουσική. Πράγματι, τα ηλεκτρονικά έργα του συνθέτη δεν αποδεικνύουν μονάχα ότι οι ηλεκτρονικοί ήχοι είναι δόκιμοι για την πραγμάτωση των μουσικών του ιδεών, αλλά πως είναι ταυτόχρονα ικανοί να αναζωογονήσουν τη μουσική του σκέψη και να διεγείρουν την αντίληψή του στη σύνθεση γενικότερα. Ο Αδάμης κατορθώνει αδιαμφισβήτητα να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ηλεκτροακουστικό ηχητικό τοπίο με ξεκάθαρο αισθητικό στίγμα στη σύγχρονη έντεχνη μουσική δημιουργία. Με ξεχωριστή εκλέπτυνση εξερευνά την υφή και σμιλεύει τα ηχοχρώματα, εξασφαλίζοντας με περίτεχνο τρόπο την ισορροπία ανάμεσα σε ετερογενείς ηχητικές πηγές. Τα ηλεκτρονικά έργα του Μιχάλη Αδάμη προάγουν τη βασική σκέψη και την καταστατική αρχή που τα χαρακτηρίζουν: την ενθουσιώδη συναλλαγή της μουσικής ιδέας με τη μουσική πράξη σε μια καινοτόμο αντίληψη για τον μουσικό ήχο και τη διαμόρφωσή του σε όλα τα στάδια της σύνθεσης», σημειώνει ο μουσικολόγος και συνθέτης Θοδωρής Καραθόδωρος.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του αφιερώματος έχει ως εξής:

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Πρόλογος από τον Ιωσήφ Παπαδάτο, Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών

Μιχάλης Αδάμης: Προσχήματα(1964)

4-6 έργα των προκριθέντων του Διαγωνισμού Σύνθεσης Ηλεκτροακουστικής –

Ηλεκτρονικής Μουσικής «Μιχάλης Αδάμης»

Μιχάλης Αδάμης: Παίγμα(1976)

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

Ώρα έναρξης ημερίδας: 19.00

Ώρα έναρξης συναυλίας: 20.30

Ημερίδα: Συμμετέχουν οι Θανάσης Αδάμης(υιός του συνθέτη Μιχάλη Αδάμη), Αναστασία Γεωργάκη(Καθηγήτρια Μουσικής Τεχνολογίας – Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), Θανάσης Ζέρβας(συνθέτης – σολίστ σαξοφώνου – Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Θοδωρής Καραθόδωρος (μουσικολόγος – συνθέτης), Απόστολος Λουφόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου), Ανδρέας Μνιέστρης (Καθηγητής Σύνθεσης Ηλεκτρονικής Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου), Δώρα Παναγοπούλου (συνθέτρια – μουσικός εκπαιδευτικός), Ιωσήφ Παπαδάτος(Καθηγητής Μουσικής Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου – Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών).



Συναυλία:

Μιχάλης Αδάμης: Μεταλλικά γλυπτά ΙΙΙ(1972)

Χρήστος Αναστασίου: Prudentia, έργο 145 (2024) για ηλεκτροακουστική μεικτή μουσική και κουαρτέτο εγχόρδων σε δύο μέρη

Ανδρέας Μνιέστρης: Ελεύθεροι συνειρμοί: ζούνγκλα… (2013)

Ιωσήφ Παπαδάτος: … an eternal shaping of the moment (2024)

Ελένη Σκάρκου: Κάθαρσις (2024)

* Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του προκριθέντος έργου.

Μιχάλης Αδάμης: Τρίπλοκον (2009) για σοπράνο και άλτο σαξόφωνο (ένας ερμηνευτής) και μαγνητοταινία – πρώτη παγκόσμια εκτέλεση

Θανάσης Ζέρβας(σαξόφωνο)

Με την αρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συνεργασία και στήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ιστότοπος: adamiscompetition.gr