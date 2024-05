Η Worldline Greece στο 8th Payments 360o  Conference για την επόμενη ημέρα των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα

Η Worldline [Euronext: WLN], ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, συμμετείχε στο 8ο Payments 360ο Conference που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο κ. Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director της Worldline Greece, αναφέρθηκε στις προοπτικές του εξελισσόμενου τοπίου των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα, περιγράφοντας την ανάγκη καινοτόμων λύσεων για τους εμπόρους, όπως η εφαρμογή Smart POS και το Merchant Shop, που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Το συνέδριο, powered by DIAS, πραγματοποιήθηκε για 8η συνεχή χρονιά και φιλοξένησε στελέχη του επιχειρηματικού χώρου, εστιάζοντας τη συζήτηση στην εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου της ΕΕ για τις ψηφιακές πληρωμές, σε καινοτομίες και τάσεις που ωφελούν τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους καταναλωτές.

Στο πάνελ “Acquirers’ Challenges & Contribution in view of the new EU Instant Payments’ Framework”, ο κ. Κιτιξής σχολίασε τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά ψηφιακών πληρωμών. Τόνισε ότι η χαμηλή διείσδυση καρτών της χώρας σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη συναλλαγών χωρίς μετρητά, δημιουργούν μια ώριμη αγορά για δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών, στον κλάδο των πληρωμών.

Ο όγκος συναλλαγών στην Ελλάδα, αναμένεται να διπλασιαστεί, φτάνοντας σχεδόν τα 60 δισ. ευρώ έως το 2031, από 30 δισ. ευρώ που ήταν το 2020. Αυτή η θεαματική ανάπτυξη υπογραμμίζει την ταχεία υιοθέτηση από τη χώρα συναλλαγών με κάρτα, σηματοδοτώντας μια μεταμορφωτική αλλαγή στο οικονομικό της τοπίο.

Εν μέσω αυτών των αλλαγών, η Worldline Greece παραμένει προσηλωμένη στην καινοτομία, αξιολογώντας συνεχώς τις τάσεις της αγοράς για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών. Με την επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), να φτάνει σχεδόν τα 150 εκατ. ευρώ, η Worldline πρωτοπορεί σε νέες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας πελατών και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων φωνητικών εντολών και βιομετρικών στοιχείων.

Το πρόσφατο λανσάρισμα του Merchant Shop από την Worldline Greece καταδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για τις επιχειρήσεις. Το merchant-shop.gr προσφέρει βελτιωμένη ευελιξία για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές λύσεις της Worldline γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, με ηλεκτρονική ταυτοποίηση στοιχείων & εκκαθάριση πληρωμών στην τράπεζα της επιλογής τους.

Επιπλέον, ο κύριος Κιτιξής αναφέρθηκε στην εφαρμογή Smart POS, που φέρνει επανάσταση στις πληρωμές, μετατρέποντας οποιαδήποτε Android συσκευή σε POS: “Συστήσαμε την εφαρμογή για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά τον Νοέμβριο του 2021 και ήδη πάνω από 30.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες την έχουν επιλέξει είτε ως βασική λύση συναλλαγών με κάρτες και ψηφιακά πορτοφόλια, είτε ως συμπληρωματική για να εξυπηρετεί συναλλαγές εν κινήσει. Πρόσφατα μάλιστα προστέθηκαν και νέες λειτουργικότητες όπως το DCC (Υπηρεσία Άμεσης Μετατροπής Νομίσματος), Φιλοδώρημα και Άτοκες δόσεις, καθιστώντας την υπηρεσία πολύ ανταγωνιστική και εύχρηστη για τους πελάτες μας.”

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εξετάζει λύσεις για εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες , ώστε η προσέγγιση να είναι πραγματικά ολιστική και η έννοια του Omni Channel και του One Stop Shop να έχει πραγματική διάσταση για τους πελάτες της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ WORLDLINE

Η Worldline αποτελεί τη νούμερο #1 εταιρεία αποδοχής πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών στην Ευρώπη και τη νούμερο #4 εταιρεία πληρωμών στον κόσμο ενώ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες. Το 2023 ο τζίρος της ανήλθε σε €4.6 δισ., προστέθηκαν 90.000 νέες επιχειρήσεις ενώ η ετήσια επένδυση σε R&D έφτασε τα €243 εκ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2021 η Worldline εξαγόρασε τις δραστηριότητες της Cardlink Α.Ε. καθώς και το Cards Acquiring Business της Eurobank.

Μπορείτε να βρείτε την εταιρική παρουσίαση εδώ και το fact sheet εδώ