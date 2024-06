Live ο τελικός του Champions League μεταξύ Ντόρτμουντ και Ρεάλ Μαδρίτης (0-0 ημίχρονο)

Η ποδοσφαιρική σεζόν σε επίπεδο συλλόγων, φτάνει απόψε στο τέλος της με τον σπουδαίο τελικό του Champions League μεταξύ της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ντόρτμουντ θέλει να διεκδικήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το βαρυτιμο τρόπαιο, αυτή τη φορά στο ιστορικό «Γουέμπλεϊ», ενώ η Ρεάλ από την πλευρά της πάει για το 15ο τρόπαιό της στην διοργάνωση.

Οι 11αδες:

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ – Ρίερσον, Χούμελς, Σλότεμπερκ, Μάατσεν, Τσαν, Ζάμπιτσερ, Μπραντ, Αντεγέμι, Σάντσο, Φίλκρουγκ

ΡΕΑΛ: Κουρτουά – Καρβαχάλ, Ρούντιγκερ, Νάτσο, Μεντί – Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Κρόος, Μπέλινγκχαμ – Βινίσιους, Ροντρίγκο.

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του τελικού:

Με την σέντρα του αγώνα τέσσερις οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να βγάλουν… σέλφι με ποδοσφαιριστές.

Pitch invader did the "SIUUU" at Wembley. Ronaldo's legacy forever remains. 🐐 pic.twitter.com/N3rgklqA1j