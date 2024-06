Ολυμπιακός: Κορυφαίος παίκτης του φετινού Conference League ο Ελ Κααμπί

Η τρομερή χρονιά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τη φανέλα του Ολυμπιακού επικυρώνεται και από τις ατομικές διακρίσεις που λαμβάνει ο επιθετικός των «ερυθρόλευκων».

Μετά τον τίτλο του MVP στον τελικό του Conference με τη Φιορεντίνα, ο 30χρονος αναδείχθηκε από την UEFA και κορυφαίος παίκτης της σεζόν για τη διοργάνωση.

Αυτό δεν αποτελεί βέβαια έκπληξη δεδομένου ότι είχε συνολικά 11 τέρματα και 1 ασίστ σε συνολικά 9 παιχνίδια στην πορεία των Eρυθρόλευκων προς την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας τους.

Ο Μαροκινός έγινε ο πρώτος παίκτης σε διοργάνωση της UEFA που πετυχαίνει 11 γκολ στα νοκ άουτ, ξεπερνώντας το ρεκόρ που κρατούσαν με δέκα γκολ ο Καρίμ Μπενζεμά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ρανταμέλ Φαλκάο.

9 games, 11 goals, 1 assist and the trophy 🏆



Ayoub El Kaabi is the 2023/24 #UECL Player of the Season 🥇