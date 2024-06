Το καλοκαιρινό φρούτο που προστατεύει το ανοσοποιητικό και κάνει το δέρμα να… λάμπει!

Το πεπόνι και το καρπούζι είναι γεμάτα γεύση και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που τα καθιστούν το τέλειο σνακ ή ελαφρύ γεύμα για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Και τα δύο έχουν εκ φύσεως χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, λιπαρά και νάτριο (αλάτι). Αντιθέτως είναι πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. αναφέρουν ειδικοί από το Νοσοκομείο Medical West του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, στο Μπέρμιγχαμ (UAB).

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων τροφίμων FoodData Central του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (USDA), ανά 100 γραμμάρια το καρπούζι παρέχει:

91,4 γραμμάρια νερό

30 θερμίδες

7,5 γρ. υδατάνθρακες

0,4 γρ. φυτικές ίνες

6,2 γρ. σάκχαρα

Αντίστοιχα, ανά 100 γραμμάρια το πεπόνι παρέχει (οι τιμές μπορεί να παρουσιάζουν μικρή απόκλιση αναλόγως με το είδος):

90,2 γραμμάρια νερό

34 θερμίδες

8,16 γρ. υδατάνθρακες

0,9 γρ. φυτικές ίνες

7,8 γρ. σάκχαρα

Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία

Τα φρούτα αυτά περιέχουν επίσης διάφορες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, αναλόγως με το είδος του. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι βιταμίνες Α, C και Β6 που τονώνουν το ανοσοποιητικό, την όραση και την ενεργητικότητα. Έχουν επίσης κάλιο, που είναι απαραίτητο για υγιή αρτηριακή πίεση και τη λειτουργία των μυών.

Κάθε ένα από αυτά, βέβαια, έχει την δική του, μοναδική θρεπτική αξία. Το καρπούζι, λ.χ., περιέχει και λυκοπένιο (ή λυκοπένη). Είναι μία αντιοξειδωτική ουσία η οποία μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου και καρδιοπάθειας. Είναι επίσης πλούσιο σε κάλιο.

Το πεπόνι κανταλούπε (cantaloupe) είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνη Α που του προσδίδει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Η βιταμίνη αυτή είναι απαραίτητη για υγιή όραση και δέρμα.

Αντίστοιχα, το πεπόνι honeydew (γνωστό και ως μελοπέπονο) είναι θαυμάσια πηγή βιταμίνης C που τονώνει το ανοσοποιητικό. Το πεπόνι casaba περιέχει βιταμίνη C και κάλιο, ενώ το πεπόνι crenshaw είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, κάλιο, σίδηρο και ασβέστιο.

Πώς να τα διαλέξετε

Για να διαλέξετε ένα καλό πεπόνι ή καρπούζι βεβαιωθείτε κατ’ αρχάς ότι είναι σκληρό. Δεν πρέπει να έχει μαλακά σημεία, ούτε εσοχές ή κτυπήματα. Σημαντικό είναι επίσης να έχει γλυκιά μυρωδιά. Αυτή αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη ότι είναι ώριμο.

Όταν, εξ άλλου, το κτυπάτε απαλά με τα δάκτυλά σας πρέπει να ακούτε έναν ήχο σαν να είναι κούφιο.

Να θυμάστε επίσης ότι τα ώριμα πεπόνια και καρπούζια είναι βαριά για το μέγεθός τους. Αν τα νιώθετε ελαφριά, δεν έχουν αρκετούς χυμούς άρα δεν είναι αρκετά ώριμα.

Αν μάλιστα έχουν ένα ανοικτό κίτρινο σημάδι στην μία πλευρά που είναι ελαφρώς επίπεδο (είναι το σημείο όπου ακουμπούσαν στο έδαφος πριν τη συγκομιδή) αυτό είναι πρόσθετη καλή ένδειξη ωρίμανσης.

Αντιθέτως, αν έχουν ακόμα το κοτσάνι τους, έχουν συλλεγεί πολύ νωρίς από το χωράφι. Στα ώριμα πεπόνια, αυτό αφαιρείται εύκολα.

Πηγή: iatropedia

