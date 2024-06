Πολεμικές «ιαχές» Νετανιάχου κατά Χεζμπολάχ: Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια (video)

Στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ, στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο, βρέθηκε σήμερα (5/6) ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο στρατός του έχει προετοιμαστεί για ισχυρή δράση στον βορρά.

«Όποιος νομίζει πως μπορεί να μας κάνει κακό και πως θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια κάνει μεγάλο λάθος. Είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ ισχυρή δράση στον βορρά. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στον βορρά», είπε ο Νετανιάχου.

Ισραηλινές πόλεις κοντά στα σύνορα, πολλές από τις οποίες έχουν εκκενωθεί, αποτελούν συχνά στόχο ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εκτοξεύονται από μαχητές της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

PM Netanyahu was briefed on the operational situation, recent events, management of the defensive battle and actions taken to defend the communities in the north, as well as Brigade and Northern Command actions against the Hezbollah terrorists and infrastructure in Lebanon. pic.twitter.com/TH7NeV1iG2