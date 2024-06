Μάικλ Μόσλεϊ: «Χτενίζουν» το νησί για τον εντοπισμό του – Τα σενάρια που εξετάζονται (Video)

Άκαρπες εξακολουθούν να είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες στη Σύμη για τον εντοπισμό του 67χρονου γνωστού και βραβευμένου Άγγλου δημοσιογράφου του BBC Μάικλ Μόσλεϊ , ο οποίος βρισκόταν στο νησί των Δωδεκανήσων για διακοπές και αγνοούνται τα ίχνη του.

Από χθες το πρωί, όταν η σύζυγος του δήλωσε στο Αστυνομικό Τμήμα ότι ο δημοσιογράφος δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι μετά από μια κοινή τους εξόρμηση στην παραλία του Αγίου Νικολάου, κλιμάκια της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή εθελοντών διασωστών «χτενίζουν» το νησί προκειμένου να εντοπίσουν ένα σημάδι από την πορεία που ακολούθησε ο αγνοούμενος.

Για τον εντοπισμό του 67χρονου έχουν επιστρατευθεί ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι καθώς και drones που ελέγχουν σπιθαμή προς σπιθαμή τη διαδρομή που ακολούθησε φεύγοντας από την παραλία.

Πρόκειται για ένα μονοπάτι, μήκους ενός χιλιομέτρου, το οποίο αν και είναι απότομο αρκετοί ξένοι τουρίστες το επιλέγουν για πεζοπορία.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το μεσημέρι της Τέταρτης (05.06.2024) ο ίδιος, η σύζυγός του και ένα φιλικό ζευγάρι βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου στη Σύμη για να κάνουν μπάνιο.

Στις 13:30 ο παρουσιαστής είπε στην σύζυγό του ότι θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο τους, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Γυαλού.

Η απόσταση μάλιστα μεταξύ της παραλίας και του ξενοδοχείου είναι περίπου 5 χλμ.

Από εκείνη την στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν και η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνισή του.

Αμέσως άρχισαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ πολλοί κάτοικοι του νησιού έχουν συμμετάσχει εθελοντικά στις έρευνες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου σε δηλώσεις της στην DailyMail, σημείωσε σχετικά: «Οποιαδήποτε προσπάθεια εντοπισμού του δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Μπορεί να γλίστρησε, να σκόνταψε, να έπεσε, ακόμα και να τον δάγκωσε φίδι, παραμένοντας κάπου τραυματισμένος. Απλά δεν υπάρχει κανένα ίχνος του. Κανένα απολύτως. Και αυτό σημαίνει ότι για εμάς τουλάχιστον, κάθε πιθανό σενάριο είναι ανοιχτό και διερευνάται».

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι σε αυτή τη διαδρομή να συνέβη κάτι στον 67χρονο και να έπεσε στα βράχια και στη συνέχεια στη θάλασσα.

Η ομοιότητα με έναν άνδρα στο νησί

Οι ελπίδες αναπτερώθηκαν χθες μετά τον εντοπισμό ενός άνδρα που ταίριαζε στην περιγραφή του και φορούσε τα ίδια ρούχα, ο οποίος εντοπίστηκε να περπατάει κατά μήκος της παραλίας γύρω στις 4.30 το απόγευμα μαζί με μια γυναίκα.

Η αστυνομία και η σύζυγος του αγνοούμενου έσπευσαν σε συγκεριμένο εστιατόριο προκειμένου να δουν το υλικό και παρά την εκπληκτική ομοιότητα αποκλείστηκε αφού η γυναίκα ανέφερε ότι δεν ήταν ο σύζυγός της.

Που επικεντρώνονται οι έρευνες

Η επιχείρηση διάσωσης φέρεται να επικεντρώνεται στην περιοχή του Πέδι

Ο δήμαρχος Σύμης Ελευθέριος Παπακαλοδούκας δήλωσε ότι οι πυροσβέστες του είπαν ότι πιστεύουν ότι είναι «αδύνατον» ο βρετανός να βρίσκεται ακόμη εκεί.

Ο ίδιος δήλωσε στο BBC: «Είναι μια πολύ μικρή, ελεγχόμενη περιοχή, γεμάτη κόσμο. Έτσι, αν του συνέβαινε κάτι εκεί, θα τον είχαμε βρει μέχρι τώρα».

Μια γυναίκα η οποία εργάζεται σε καφετέρια στην παραλία του Πεδίου, δήλωσε στο βρετανικό μέσο: «Ήρθαν, η αστυνομία, με την ακτοφυλακή και τους πυροσβέστες, και η ομάδα διάσωσης, για να πραγματοποιήσουν την έρευνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει βρεθεί κάτι ακόμα».

Μια άλλη γυναίκα ανέφερε ότι η εξαφάνιση του ήταν «περίεργη», καθώς το μονοπάτι στο οποίο πιστεύεται ότι βρισκόταν είναι «καθαρό».

Είπε σχετικά: «Είναι ένα ήσυχο μέρος… αν δείτε το χάρτη της περιοχής είναι ένα καθαρό μονοπάτι, δεν είναι τίποτα επικίνδυνο, πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν κάθε μέρα, αυτός είναι ο λόγος που είναι πολύ περίεργο, επειδή είναι ένα καθαρό μονοπάτι».

«Άνοιξε η Γη και τον κατάπιε»

Ο αντιδήμαρχος Σύμης, Νικήτας Γρύλλης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», για την εξαφάνιση του Βρετανού παρουσιαστή.

«Σε όλο το νησί επικρατεί αναστάτωση. Έχουν έρθει από την Πυροσβεστική υπηρεσία της Ρόδου 8 άτομα, είναι το αστυνομικό τμήμα, το Λιμεναρχείο Σύμης, η εθελοντική διασωστική ομάδα κρίσεων της Σύμης όπου συμμετέχουν στις έρευνες. Αυτή την ώρα ψάχνουν γύρω στα 20-25 άτομα αν προσθέσουμε και την εθελοντική διασωστική ομάδα κρίσεων της Σύμης», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε ο κ. Γρύλλης: «Αυτός είχε πάει στην παραλία του Αγίου Νικολάου και έφυγε στις 13.30 με τα πόδια μόνος του στην περιοχή Πέδι.

Η περιοχή Πέδι είναι μία τουριστική περιοχή και επιχειρήσεις. Η απόσταση είναι 30 λεπτά με τα πόδια, είναι μία βατή περιοχή, ένα βατό μονοπάτι, και πολλοί επισκέπτες κάνουν πεζοπορία. Δεν έχει γκρεμό αλλά έχει βράχια στην αριστερή πλευρά.

Για να πας στα βράχια πρέπει να πας άκρη άκρη. Δεν είναι απόκρημνα. Δεν είχε αέρα αυτές τις μέρες. και στα βράχια να έπεφτε θα υπήρχε ένα σημάδι, μία τσάντα, μία μπλούζα, τα παπούτσια του ή έστω κάποιο ίχνος. Είναι «σαν να έχει ανοίξει η γη και τον έχει καταπιεί. Είχαμε και συνδρομή ελικοπτέρου και δεν βρέθηκε τίποτα».

«Είναι ακατανόητο να συνεχίσεις προς το βουνό γιατί δεν έχει μονοπάτι. Από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα έχει άπνοια.

Είναι πρωτοφανές αυτό που έχει γίνει στο νησί. Έχουμε τουρισμό αλλά υπάρχει και πληροφορία ότι εθεάθη 2 η ώρα στην στάση του λεωφορείου στο Πέδι. Αυτό το λεωφορείο πηγαίνει είτε στο χωριό είτε στον Γυαλό.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι έχει πάρει το λεωφορείο. Εξετάζεται το οπτικό υλικό που υπάρχει. Για το κινητό του είναι αντικρουόμενες οι απόψεις. Όλα τα σενάρια εξετάζονται από τις Αρχές», συνέχισε ο κ. Γρύλλης.

Ποιος είναι ο δρ. Mόσλεϊ

Ο δρ. Μόσλεϊ είναι τηλεοπτικός δημοσιογράφος, παραγωγός και παρουσιαστής που εργάζεται στο BBC από το 1985, μετά την αποφοίτησή του από την ιατρική σχολή.

Είναι παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων για τη Βιολογία και την Ιατρική και έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο «The One Show».

Είναι υπέρμαχος της διαλείπουσας νηστείας και της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων, που έχει γράψει βιβλία που προωθούν την κετογονική δίαιτα.

Συμμετείχε στη σειρά του BBC «Two Engineering Inventions That Changed the World» του 2004 με οικοδεσπότη τον Jeremy Clarkson.

Παρουσίασε για την τηλεόραση «Blood and Guts», το «Medical Mavericks», το «The Story of Science» και το «Make Me» για το BBC One.

Τον Απρίλιο – Ιούνιο του 2010 παρουσίασε την τηλεοπτική σειρά «The Story of Science: Power, Proof and Passion» που μεταδόθηκε από το BBC Two.

Το 2011 έκανε μία σειρά με τίτλο «The Brain: A Secret History», με θέμα την ιστορία της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης.

Ο Μόσλεϊ παρουσίασε την ίδια χρονιά το ντοκιμαντέρ, το «Frontline Medicine», περιγράφοντας τις ιατρικές προόδους στη θεραπεία του στρατιωτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια των 10 ετών του πολέμου στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Το ντοκιμαντέρ του «The Truth About Exercise», που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2012, τόνιζε πώς τα διαφορετικά μοτίβα άσκησης μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη οφελών για την υγεία.

Στις αρχές του 2013, ο Μόσλεϊ δημοσίευσε τη μελέτη «The Fast Diet with Mimi Spencer».

Ο 67χρονοςΜόσλεϊ είναι παντρεμένος με την Clare Bailey Mosley, επίσης γιατρό, συγγραφέα και αρθρογράφο για θέματα υγείας, η οποία βρίσκεται στη Σύμη, αγωνιώντας για την τύχη του συντρόφου της.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά.

