Σύμη: Τα δάκρυα του εικονολήπτη που εντόπισε τη σορό του Μόσλεϊ – «Λυπάμαι που τον βρήκα εγώ» (Video)

Βουρκωμένος και εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο εικονολήπτης της ΕΡΤ, Αντώνης Μυστιλόγλου, η παρατηρητικότητα του οποίου οδήγησε στον εντοπισμό της σορού Μάικλ Μόσλεϊ.

Ο κάμεραμαν βρέθηκε σήμερα με τον δήμαρχο της Σύμης, Λευτέρη Παπακαλοδούκα και άλλους δημοσιογράφους, σε βάρκες για να τραβήξουν πλάνα με τα σημεία των ερευνών.

Ο Αντώνης Μυστιλόγλου διέκρινε το ρολόι του άτυχου Βρετανού παρουσιαστή, που γυάλιζε στον ήλιο, με αποτέλεσμα οι έρευνες να οδηγηθούν στη σορό του.

Μιλώντας στο Sky News, ο εικονολήπτης της ΕΡΤ απευθύνθηκε στην οικογένεια του Μόσλεϊ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι που ήμουν εγώ που τον βρήκα νεκρό. Μακάρι να είχαμε καλύτερα νέα».

"I'm sorry for the family, I'm sorry that I'm the one to find him. I wish we had better news."



