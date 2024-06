Θρήνος στην Άρσεναλ: Πέθανε ο Κέβιν Κάμπελ (Photo)

Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της Έβερτον, Κέβιν Κάμπελ, πέθανε τραγικά σε ηλικία 54 ετών, μετά από μάχη με μια σοβαρή ασθένεια.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έχοντας αρρωστήσει νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Κέβιν Κάμπελ ξεκίνησε από την ακαδημία της Άρσεναλ κι εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 18 ετών. «Έγραψε» 210 εμφανίσεις για τους «κανονιέρηδες», σημειώνοντας 55 γκολ σε μια 10ετία.

Ο πρώην συμπαίκτης του Κάμπελ στη Νότιγχαμ Φόρεστ, Μαρκ Κρόσλεϊ, επιβεβαίωσε ότι τον θάνατο του 54χρονου, με ανάρτηση στο X σήμερα το πρωί, αναφέρει η Daily Star.

