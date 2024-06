Ολυμπιακός: Και επίσημα παρελθόν ο Αϊζάια Κάναν

Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό και επίσημα ο Αϊζάια Κάναν. Οι «ερυθρόλευκοι», με ανάρτησή τους στο twitter, αποχαιρέτισαν τον Αμερικανό γκαρντ ευχαριστώντας τον για την προσφορά του.

«Ευχαριστούμε Αϊζάια Κάναν για την αφοσίωσή του, την σκληρή δουλειά σου και την προσήλωσή σου στον οργανισμό του Ολυμπιακού! Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο βήμα της καριέρας σου», ανέφερε το tweet του Ολυμπιακού.

🙏🏽 Thank you @SiP03 for your loyalty, hard work, and dedication to Olympiacos BC organisation! We are wishing you the best of luck in the next step of your career. #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/6dzkwKDMUb