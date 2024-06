Ενοπλη επίθεση σε ορθόδοξες εκκλησίες και σε συναγωγή στο Νταγκεστάν – Εννιά νεκροί, οι δράστες έβαλαν φωτιά στο κτίριο, εικόνες σοκ (video)

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σε μια συναγωγή στο Ντέρμπεντ, τόπο εβραϊκής κοινότητας στην Δημοκρατία του Νταγκεστάν στο Βόρειο Καύκασο.

Η συναγωγή έχει τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Επίθεση έγινε και σε δύο ορθόδοξες εκκλησίες τις οποίες επίσης πυρπόλησαν.

«Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου» στο Νταγκεστάν, ανέφερε η αντιτρομοκρατική επιτροπή της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria-Novosti.

Έξι αστυνομικοί και ένας ιερέας σκοτώθηκαν και 12 ακόμη τραυματίστηκαν στη μαζική επίθεση στην περιοχή, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών. Νεκροί είναι και δύο δράστες.

Αλλοι δράστες που συμμετείχαν στην τρομοκρατική επίθεση, φέρονται να έχουν κλειδωθεί σε εκκλησία και να κρατάνε 40 ομήρους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η πληροφορία.

Derbent, Dagestan. Helicopters are flying over the city, there are shootouts, and street battles are taking place



This follows an assault on a church and a synagogue. pic.twitter.com/cXvSG4Jsts June 23, 2024

#Russia 🇷🇺: Armed militants (very likely affiliated with #ISIS / #ISKP) carried out multiple attacks and set a church and a synagogue on fire in #Derbent and #Makhachkala in #Dagestan.



Additionally militants carried out shooting attacks with multiple rifles as well. pic.twitter.com/IrrrQYf3bE — War Noir (@war_noir) June 23, 2024

Πυροβολισμοί ακούγονται και στην πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά.

🇷🇺 BREAKING! TERRORISTS ATTACK RELIGIOUS SITES AND RUSSIAN POLICE IN DAGESTAN



In Dagestani cities, shootouts with terrorists, police officers killed



– In Derbent, unknown individuals from a car fired upon a synagogue and a church, after which the buildings caught fire.… pic.twitter.com/fBd5nSh7rd June 23, 2024

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πυροβολισμοί σημειώθηκαν και σε ένα αστυνομικό τμήμα.

