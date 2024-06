Ένα ελληνικό θεατρικό έργο στο Φεστιβάλ της Οξφόρδης

Μια σημαντική διάκριση για τη σύγχρονη νεοελληνική δραματουργία θα συμβεί σε λίγες μέρες στο Λονδίνο. Ένα ελληνικό θεατρικό έργο, η «ANDROMEDA» του Μηνά Βιντιάδη, συμμετέχει εφέτος στο Φεστιβάλ Τεχνών της Οξφόρδης, (Oxford Festival of the Arts https://artsfestivaloxford.org/events/andromeda/) που πραγματοποιείται αυτό το καλοκαίρι, και που είναι αφιερωμένο στις εννέα Μούσες.

Το έργο, μεταφρασμένο και παρουσιασμένο στα αγγλικά από αγγλόφωνο cast, σκηνοθετεί η Αναστασία Ρεβή, είναι παραγωγή του βραβευμένου Βρετανικού θεατρικού οργανισμού Theatre Lab Company (www.theatrelab.co.uk) και θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 7.30μμ.

Ο Μηνάς Βιντιάδης, συγγραφέας της “ANDROMEDA”.

Το έργο του Βιντιάδη είναι εμπνευσμένο από την Μούσα της Αστρονομίας, Ουρανία και αφηγείται την ιστορία μιας απλής καθημερινής γυναίκας, της Ανδρομέδας, η οποία είναι παντρεμένη με τον δικηγόρο Jacob, είναι μητέρα δύο εφήβων και μέσα στην κανονικότητα της καθημερινότητας της παίρνει, με έναν παράξενο τρόπο, ένα εισιτήριο για τον πλανήτη Άρη μια και από μικρή αγαπούσε τ’ αστέρια, τους πλανήτες και τους γαλαξίες. Η απόφαση δεν είναι καθόλου εύκολη μια και πρέπει να αποφασίσει αν θα παραμείνει στη γή ή θα εκτοξευτεί στο διάστημα.

Όπως μας λέει ο συγγραφέας για το έργο του “η Ανδρομέδα, που τη φωνάζουν Ανδριανή, κάνει τις καλύτερες τηγανητές πατάτες στον κόσμο.

Αυτή η νοικοκυρά της “διπλανής πόρτας” θα γίνει διάσημη, όχι για την κουζίνα της, αλλά γιατί θα ταξιδέψει μαζί με άλλους πέντε “διαστημικούς τουρίστες” απ’ όλες τις ηπείρους στον Άρη, με την “Κιβωτό”, το υπερσύγχρονο λεωφορείο της ΝΑΣΑ.

Η Αναστασία Ρεβή και ο Ντέιβιντ Φάρλογκ.

Το εισιτήριο είναι δώρο από το θείο της, που τη μεγάλωσε με ιστορίες για τ’ αστέρια και τη Μικρή Άρκτο, τα Σουπερνόβα και τις μαύρες τρύπες, τον Κοπέρνικο και τον Ιούλιο Βερν, τον Άρμστρονγκ και τον Γκαγκάριν.

– Τι την έκανε να τολμήσει;

– Τι είδε εκεί ψηλά;

– Πως σ’ αυτή την περιπέτεια θα γνωρίσει τον αληθινό έρωτα και τον πραγματικό εαυτό της;

Μια ιστορία για τις μεγάλες αποφάσεις, το φόβο, την αγάπη, τη μοίρα, το άγνωστο και το ταξίδι στο αύριο, που είναι το σήμερα. Ή μήπως το χθες;”

Η παράσταση είναι στα αγγλικά, διαρκεί 70 λεπτά, κινείται στις λεπτές αποχρώσεις της κωμωδίας, του ρεαλισμού και του ονείρου και όπως μας λέει η κυρία Ρεβή “υπόσχεται να ταξιδέψει τους θεατές στον μυστικό κόσμο των επιθυμιών, με το ύφος και την διάθεση που χαρακτηρίζει τις παραστάσεις του Theatre Lab Company , ένα ύφος γεμάτο κινούμενες εικόνες, μουσικές και συναισθήματα. Οι κριτικές και κοινό που μας παρακολοθυεί τόσα χρόνια μιλά για την “μαγεία” που χαρακτηρίζει τις παραστάσεις μας”.

Η αφίσα του Φεστιβάλ της Οξφόρδης

Το Theatre Lab Company αν και έχει έδρα του το Λονδίνο δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια και στην Οξφόρδη μια και συστηματικά παρουσιάζουμε παραστάσεις μας εκεί. Συγκεκριμένα έχουμε παρουσιάσει τις εξής, την κωμωδία A Respectable Wedding του Μπρεχτ, το θεατρικό ντοκιμαντέρ Emmeline-The Suffragette Movement της Beatrice Hyde και το Alice at the Asylum της Λυδίας Βη όλες στο Old Fire Station https://oldfirestation.org.uk/whats-on/andromeda/ στην καρδιά της πόλης.

INFO

Συγγραφέας: Μηνάς Βιντιάδης- Μετάφραση κειμένου: Μεταφραστική ομάδα Theatre Lab Company–Παραγωγή: Oxford Festival of the Arts και Theatre Lab Company- Σκηνοθεσία , μουσική και σκηνική επιμέλεια: Αναστασία Ρεβή.

Κοστούμια:Ειρήνη Καριώρη- Φωτα: Brett Kasza- Εκτέλεση παραγωγής και video art :Martina Reynolds- Βοηθοί σκηνοθέτη: Christiana Maycea, Ελενα Μιχαηλίδη

Βοηθός παραγωγής και χορογραφία: Willam Bowen- Ηχογράφηση: Studio Hades

Παίζουν:: Αναστασία Ρεβή, David Furlong, Ειρήνη Φασιά, Rujenne Green.

