Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό – Νεκρός οδηγός μηχανής που παρέσυρε πεζό

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Τραγικό θάνατο βρήκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Ιερά Οδό, 36χρονος μοτοσικλετιστής όταν παρέσυρε πεζό.
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει τον πεζό, στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με την Κωνσταντινουπόλεως.
Ο πεζός -δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα- μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο αναβάτης της μηχανής έχασε ακαριαία τη ζωή του.
Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνα για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
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