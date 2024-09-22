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22.09.2024 09:57

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό – Νεκρός οδηγός μηχανής που παρέσυρε πεζό

22.09.2024 09:57
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Τραγικό θάνατο βρήκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Ιερά Οδό, 36χρονος μοτοσικλετιστής όταν παρέσυρε πεζό.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει τον πεζό, στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με την Κωνσταντινουπόλεως.

Ο πεζός -δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα- μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο αναβάτης της μηχανής έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνα για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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