Διαζύγιο Όλγας Κεφαλογιάννη-Μίνωα Μάτσα: Για βίαιη συμπεριφορά κατηγορεί ο συνθέτης την υπουργό

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Σε «ανταλλαγή» ασφαλιστικών μέτρων προχώρησαν η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη και ο συνθέτης Μίνως Μάτσας, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης του διαζυγίου τους.

Όπως αναφέρει το ieidiseis, η αυλαία της διαμάχης άνοιξε μόλις πριν δύο μέρες, στις 15 Οκτωβρίου, όταν η Όλγα Κεφαλογιάννη κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του Μίνωα Μάτσα με την οποία αιτείται την εκδίωξή του από το κοινό σπίτι τους, στο Παλαιό Ψυχικό και την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών τους.

Μέχρι τότε και οι δύο πρωταγωνιστές του δράματος είχε φανεί ότι θα επιχειρήσουν μια ήπια λύση μέσα από την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Ήδη οι δικηγόροι και των δύο πλευρών είχαν ξεκινήσει τις σχετικές προσπάθειες.

Αντίθετη αίτηση από τον Μίνωα Μάτσα

Τι άλλαξε λοιπόν και δύο μέρες πριν έσκασε η… «βόμβα» των ασφαλιστικών μέτρων της Όλγας Κεφαλογιάννη κατά του συζύγου της; Από την πλευρά του κ. Μάτσα οι εξηγήσεις που δίνονται είναι συγκεκριμένες. Λέγεται ότι σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, η υπουργός Τουρισμού είχε ως μοναδική της έγνοια να επιτύχει μια ιδιαίτερα σημαντική οικονομική συμφωνία με τον Μίνωα Μάτσα και την οικογένειά του. Η αποτυχία των διαβουλεύσεων, σύμφωνα με την πλευρά του συνθέτη, είχε ως αποτέλεσμα την κίνηση από την πλευρά της υπουργού να τον διώξει άμεσα από το σπίτι τους και να του στερήσει το δικαίωμα της συνεπιμέλειας των δύο παιδιών τους.

Σε μία κίνηση αντιπερισπασμού, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης άσκησε αντίθετη αίτηση με την οποία ζητά τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι στην αίτηση του Μάτσα αναδεικνύονται περιστατικά ακραίες συμπεριφορές της Όλγας Κεφαλογιάννη και σοβαρά προβλήματα διαχείρισης του θυμού της, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Μάλιστα, από την πλευρά του συζύγου αναφέρονται και μάρτυρες οι οποίοι επιβεβαιώνουν, όπως λέγεται, τη βίαιη συμπεριφορά της υπουργού Τουρισμού.

Σύμφωνα με το ieidiseis, μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του θέματος είναι ότι τα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που γράφτηκαν σε πολλά ΜΜΕ για «τρίτο πρόσωπο», συνδεδεμένο με τον Μίνωα Μάτσα, το οποίο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην κρίση του ζευγαριού, από την πλευρά του συζύγου θεωρούνται υποβολιμαίες με στόχο να κρύψουν τα πραγματικά αίτια του χωρισμού τους. Τα οποία -πάντοτε από την πλευρά του συζύγου- επικεντρώνονται στον μόνιμο θυμό της υπουργού, τον βίαιο χαρακτήρα της, πολλά περιστατικά βίας κατά του Μάτσα και τεράστιες οικονομικές απαιτήσεις τόσο από τον ίδιο, όσο κι από την οικογένειά του.

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