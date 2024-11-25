Γυρίζουν την πλάτη στο ΕΣΥ: Κενές οι θέσεις Παθολόγου σε Δράμα και Κω – Χωρίς αναισθησιολόγο το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

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Την «πλάτη» φαίνεται να γυρίζουν στο ΕΣΥ οι αναισθησιολόγοι αλλά και οι παθολόγοι, παρά τα πρόσφατα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα, όπως το επίδομα του άγονου Α ύψους 600 εύρω, και περισσότερες εκπαιδεύτηκες άδειες, που έλαβε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που παραμένει οξυμένο το πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους αλλά και τα νοσοκομεία της Δράμας και της Κω όπου δεν δήλωσε ενδιαφέρον κανένας Παθολόγος στην τελευταία προκήρυξη και έτσι παραμένουν κενές οι θέσεις αυτές.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μάλιστα, αναφέρθηκε στους λόγους που δεν υπάρχουν αυτές οι δυο ειδικότητες στα παραπάνω νοσοκομεία, κατά την ομιλία του την περασμένη Παρασκευή, στη Βουλή. Σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «καταρρέει το ΕΣΥ», ο κ. Γεωργιάδης, για την έλλειψη αναισθησιολόγων, είπε μεταξύ άλλων ότι ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει έως και 15.000 το μήνα στη Θεσσαλονίκη και θα νομοθετήσει ειδικά κίνητρά για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Παράλληλα για την έλλειψη παθολόγων τόνισε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που χρονίζει και ότι τώρα γίνονται προσπάθειες μέσω του προσωπικού γιατρού της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να έχουν όλοι γιατρό. Επίσης τόνισε ότι έως τις 15 Δεκέμβριου θα δοθούν περισσότερα κίνητρα αποκλειστικά στο νοσοκομείο της Δράμας όπως περισσότερες άδειες προκειμένου να γίνουν ελκυστικές αυτές οι θέσεις.

Να σημειωθεί ότι στο θεραπευτήριο της Δράμας και οι πέντε θέσεις Παθολόγων είναι κενές, έχει μείνει μόνο η Διευθύντρια της Παθολογικής ενώ πρόσφατα 12 γιατροί, άλλων ειδικοτήτων, δήλωσαν ομαδική παραίτηση όταν κλήθηκαν -με εντέλλεσθε της διοίκησης- να συνδράμουν στο έργο της κλινικής. Η απόφαση ανακλήθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Νέα κίνητρα για το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τον υπουργό σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη αναφορικά με τις ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, γιατί έχουν καλυφθεί πάνω από το 50% των κενών θέσεων που υπήρχαν τον Ιανουάριο του 2024: «Παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, που εκεί δεν πηγαίνουν οι αναισθησιολόγοι. Και αυτό διότι πρώτον, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει γενικότερο έλλειμμα στην πόλη και οι αμοιβές που δίνει ο ιδιωτικός τομέας είναι πάρα πολύ μεγάλες και μπορεί να φτάνουν και τα 15.000 ευρώ το μήνα για έναν αναισθησιολόγο. Και δεύτερον, το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης έχει τόσο πολλή δουλειά και τόσο μεγάλη ένταση εργασίας που γενικά κάποιοι δεν το προτιμούν. Είμαι έτοιμος αφού τελειώσουμε και το σημερινό νομοσχέδιο στην επιτροπή και την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια, να νομοθετήσω ειδικά για το Ιπποκράτειο, να κάνω ειδικά κίνητρα μόνο για ένα νοσοκομείο, γιατί πραγματικά εκεί τα μέχρι σήμερα μέτρα δεν έχουν αποδώσει στο βαθμό που θα θέλαμε».

Για τους παθολόγους

«Στους παθολόγους, το πρόβλημα παραμένει εξαιρετικά οξυμένο. Όπως ξέρετε, ψηφίσαμε το νομοσχέδιο του προσωπικού γιατρού και βάλαμε το μεγαλύτερο χρηματικό μπόνους που έχει μπει ποτέ στην Ελλάδα για να προσελκύσουμε ανθρώπους στην ειδικότητα της παθολογίας. Δεν λέω ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα αύριο. Θέλει κάποια χρόνια για να γίνει κάποιος παθολόγος. Αλλά πάντως ξεκινήσαμε την προσπάθεια παραγωγής περισσότερων παθολόγων και εκεί πραγματικά “πονάμε”», παραδέχτηκε ο υπουργός Υγείας.

Νοσοκομείο Δράμας: Έρχονται νέα κίνητρα για την κάλυψη των κενών θέσεων

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε τα κίνητρα για τις άγονες περιοχές τονίζοντας ότι ψηφίστηκε ο νόμος που θεσπίζει τα οικονομικά κίνητρα για τις άγονες περιοχές και δημοσιεύτηκε η διορθωμένη ΚΥΑ για τα οικονομικά κίνητρα την περασμένη Πέμπτη.

«Προκηρύξαμε όλες μαζί τις άγονες θέσεις. Ήταν στο σύνολο 293. Τελικά τι έγινε; Από τις 293 θέσεις που ήταν άγονες επί σειρά τεσσάρων-πέντε ετών, καλύψαμε τις 201. Ένα μεγάλο ποσοστό, άνω του 65%. Μας έμειναν 92 θέσεις. Μας έμεινε π.χ. η Κως, που δεν πήγε κανένας παθολόγος και η Δράμα, που δεν πήγε κανένας παθολόγος. Τι θα κάνουμε; Σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση στην επιτροπή, έχουμε βάλει το άρθρο 6, όπου θα θέσουμε και τα θεσμικά κίνητρα. Θα τους δίνουμε παραπάνω άδειες, λιγότερα χρόνια αναμονής και άλλα πολλά. Μόλις ψηφιστεί το άρθρο 6, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, θα επαναπροκηρύξουμε τις 92 θέσεις, όπου πια θα περιλαμβάνουν και τα οικονομικά και τα θεσμικά κίνητρα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ένα μεγάλο ποσοστό θα καλυφθεί. Άρα, το 2025, ξεκινάμε με 70% έως 75% των θέσεων να έχουν καλυφθεί, ενώ παρέμεναν άγονες για πάρα πολλά χρόνια».

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