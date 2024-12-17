Αντέλ: Αποσύρεται προσωρινά το «Million Years Ago» με δικαστική απόφαση – Συνθέτης την κατηγορεί ότι αντέγραψε τη μουσική (Video)

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Το τραγούδι «Million Years Ago» της Αντέλ αποσύρεται προσωρινά με απόφαση Βραζιλιάνου δικαστή, έπειτα από καταγγελία του συνθέτη Τονίνιο Ζεράες για λογοκλοπή ο οποίος ισχυρίζεται ότι πρόκειται για αντιγραφή της μουσικής του κομματιού του, «Mulheres».

Η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί πίεση στις θυγατρικές της Sony και της Universal στη Βραζιλία -τις δισκογραφικές εταιρείες που εκπροσωπούν την Αντέλ- απειλώντας τις με πρόστιμο 8.000 δολαρίων για κάθε παράβαση της εντολής. Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά της απόφασης.

A Brazilian judge has ordered that a song by British pop superstar Adele, "Million Years Ago," be pulled worldwide — including on streaming services — over an ongoing plagiarism claim by a Brazilian composer.https://t.co/Cb2a0q4bjm pic.twitter.com/rdHighJU5r — AFP News Agency (@AFP) December 16, 2024

Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από τον δικαστή Βίκτορ Τόρες στο δικαστήριο του Ρίο ντε Τζανέιρο, θα ισχύει μέχρι να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την εντολή, οι δισκογραφικές Sony και Universal καλούνται να σταματήσουν «άμεσα και παγκοσμίως» κάθε χρήση, αναπαραγωγή, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του «Million Years Ago» είτε μέσω φυσικών είτε ψηφιακών μέσων, streaming ή άλλων πλατφορμών.

«Αποτελεί ορόσημο για τη βραζιλιάνικη μουσική, η οποία συχνά έχει αντιγραφεί για τη δημιουργία διεθνών επιτυχιών» δήλωσε ο δικηγόρος του συνθέτη Τονίνιο Ζεράες, Φρεντίμιο Τρότα, στο AFP.

Τόνισε δε, ότι η νομική ομάδα του θα φροντίσει εντός της εβδομάδας να ενημερωθούν ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, καθώς και οι υπηρεσίες streaming διεθνώς, σχετικά με την απόφαση.

Ο Ζεράες υποστηρίζει ότι το τραγούδι της Αντέλ, που κυκλοφόρησε το 2015, αντιγράφει τη μουσική του κομματιού «Mulheres» (Γυναίκες), το οποίο ηχογραφήθηκε από τον τραγουδιστή Μαρτίνιο ντα Βίλα το 1995.

Ο συνθέτης ζητά αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, ηθικές βλάβες ύψους 160.000 δολαρίων και αναγνώριση της συμμετοχής του στη δημιουργία του τραγουδιού.

Το τραγούδι «Million Years Ago»

Η Sony Brazil, από την πλευρά της, ανέφερε ότι «δεν έχει να κάνει καμία δήλωση αυτή τη στιγμή», ενώ η Universal Music Brazil δεν απάντησε στο σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Ο Τρότα τόνισε ότι η δικαστική απόφαση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους διεθνούς φήμης καλλιτέχνες και στις δισκογραφικές εταιρείες σχετικά με την «παρασιτική χρήση» της βραζιλιάνικης μουσικής.

«Οι διεθνείς παραγωγοί και καλλιτέχνες που έχουν τη βραζιλιάνικη μουσική ”στο ραντάρ” τους για πιθανή εκμετάλλευση θα το σκεφτούν διπλά, δεδομένης αυτής της απόφασης» επισήμανε.

Το τραγούδι Mulheres

Το 2015 το «Million Years Ago» είχε κατηγορηθεί ξανά για λογοκλοπή, τότε από Τούρκους μουσικόφιλους, καθώς έμοιαζε με το τραγούδι «Acilara Tutunmak»του Κούρδου τραγουδιστή Αχμέτ Καγιά από το 1985.

Ο Καγιά απεβίωσε το 2000 στη Γαλλία, με τη σύζυγό του να δηλώνει ότι θεωρεί απίθανο μια καλλιτέχνιδα σαν την Αντέλ να έχει προβεί σε μια τέτοια πράξη…

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