Νικόλαος Ντε Γκρες – Χρυσή Βαρδινογιάννη: Η ομιλία του Γιώργου Βαρδινογιάννη στη δεξίωση (Video)

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Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν, χθες Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη, στην Πλάκα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά.

Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή του Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης, ο πατέρας της νύφης, Γιώργος Βαρδινογιάννης, ευχαρίστησε τη μητέρα του Νικόλαου Ντε Γκρες «που ένωσε την οικογένειά του».

«Γιατί ανήκω σε μια πολύ ισχυρή οικογένεια, είμαστε επτά αδέλφια και ήμασταν πάντα ενωμένοι σε όλη μας τη ζωή», πρόσθεσε.

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