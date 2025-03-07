Καλλιθέα: Άνδρας απειλούσε με τσεκούρι περαστικούς σε δρόμο και μετά ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα

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Συναγερμός έχει σήμανε στην Καλλιθέα, μετά από τηλεφωνήματα στην αστυνομία για άνδρα που απειλούσε διερχόμενους με τσεκούρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια, ο άνδρας μπήκε σε διαμέρισμα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Το περιστατικό έληξε με τη σύλληψη του δράστη.
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