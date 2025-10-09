Οι εκπομπές «Watch Next» και «Buzz» επιστρέφουν με νέες σεζόν στην COSMOTE TV

Το «Watch Next», η πιο cinema friendly εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, με παρουσιαστή τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, και το «Buzz», η εκπομπή που μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο του Χόλυγουντ, με τον Γιώργο Σατσίδη, επιστρέφουν με νέες σεζόν στην COSMOTE TV. Το «Watch Next» θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 10/10 (20.00, COSMOTE CINEMA 1HD και YouTube κανάλι της COSMOTE TV), ενώ το «Buzz» επιστρέφει την Κυριακή 12/10 (20.30, COSMOTE CINEMA 1HD και YouTube κανάλι της COSMOTE TV).

«Watch Next»: Πρεμιέρα με καλεσμένη τη Μαίρη Συνατσάκη

Η 5η σεζόν της εκπομπής «Watch Next» ανοίγει αυλαία με καλεσμένη τη Μαίρη Συνατσάκη, η οποία πρωταγωνιστεί στη συμπαραγωγή της COSMOTE TV, «Κακές Ιδέες» (κάθε Δευτέρα στις 23.00, στο COSMOTE CINEMA 1HD). Η γνωστή παρουσιάστρια, επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου μιλά για τη συμμετοχή της στη σειρά των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα και για το ρόλο της ως το «crush» του πρωταγωνιστή Αλέξη (Διονύσης Ατζαράκης). Επιπλέον, συζητά με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο για τα social media, την ψυχοθεραπεία, τον αγαπημένο της σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν και τη συμμετοχή της στα μιούζικαλ «Cats» και «Hair».

Η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 20.00 στο COSMOTE CINEMA 1HD και θα περιλαμβάνει προτάσεις νέων ταινιών, αφιερώματα και συνεντεύξεις με καλεσμένους από τον χώρο της 7ης τέχνης. Αμέσως μετά την προβολή τους, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

«Buzz»: Από το Λος Άντζελες απευθείας στην COSMOTE TV

«Άρωμα» Χόλυγουντ, αποκλειστικές συνεντεύξεις αστέρων του κινηματογράφου και τα τελευταία νέα από τη διεθνή showbiz φέρνει και φέτος στην οθόνη μας η εκπομπή «Buzz» με παρουσιαστή τον Γιώργο Σατσίδη. Το πρώτο επεισόδιο φιλοξενεί αποκλειστικές συνεντεύξεις των ηθοποιών Ρόμπερτ Πάτρικ και Μπο Κναπ, των νέων «αντιπάλων» του Σιλβέστερ Σταλόνε στη σειρά «Tulsa King», οι οποίοι μιλούν για το πώς είναι να παίζουν δίπλα στον ζωντανό θρύλο του Χόλυγουντ. Παράλληλα, η εκπομπή μας μεταφέρει στο Toronto International Film Festival 2025, μέσα από ένα πλούσιο ρεπορτάζ που καταγράφει όλα όσα ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση. Εκεί, η κάμερα του «Buzz» συνάντησε την Αντζελίνα Τζολί και τον Ντουέιν Τζόνσον, οι οποίοι μίλησαν για τις νέες τους ταινίες «Couture» και «The Smashing Machine» αντίστοιχα.

Το «Buzz» θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 20.30 στο COSMOTE CINEMA 1HD και ταυτόχρονα στο YouTube κανάλι της COSMOTE TV. Αμέσως μετά την προβολή τους, τα επεισόδια θα διατίθενται στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.